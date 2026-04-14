HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ngọc Phước bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc

Minh Khuê

(NLĐO) - Nữ diễn viên hài Ngọc Phước trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc khi thể hiện lại tiết mục dở tệ của chương trình "Đạp gió" nước này.

Một đoạn video clip Ngọc Phước cùng các bạn diễn thể hiện lại trong vở kịch Đảo hoa hậu tiết mục bị đánh giá dở tệ của đội Lý Tiểu Nhiễm trong chương trình "Đạp gió" Trung Quốc 2026 đã lan tỏa mạnh.

Trong đoạn video clip của Ngọc Phước, cô thể hiện lại bài "Giấy ghi chú tâm nguyện" với chất giọng và phong cách hài hước, dở tệ. Đến khi hát xong, một bạn diễn khác phê bình hát dở thì cô nói: "Hát dở nhưng người ta thắng".

Ngọc Phước bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngọc Phước thể hiện lại màn trình diễn thảm họa của đội Lý Tiểu Nhiễm

Ngọc Phước bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Cô thể hiện trên sân khấu vở "Đảo hoa hậu"

Phần trình diễn của Ngọc Phước và các bạn diễn

Đây là sự giễu nhại vì tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm dù dở tệ phần hát nhưng lại được số phiếu bầu chọn cao và thắng đội của Trang Pháp. Trong khi đó, phần thể hiện của đội Trang Pháp tốt hơn nhưng độ nổi tiếng của từng thành viên không bằng.

Sau công diễn 1 của "Đạp gió" 2026, đội Lý Tiểu Nhiễm đã nhận nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng họ hát quá dở, tiết mục thảm họa, nghi ngờ phần phiếu bầu chọn có sắp đặt...

Một số người hâm mộ cố gắng bênh vực, khẳng định đội thần tượng trình diễn dễ thương, thắng nhờ sự đáng yêu, vô tư.

Ngọc Phước bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc - Ảnh 6.

Phần trình diễn của đội Lý Tiểu Nhiễm

Ngọc Phước bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc - Ảnh 7.

Hát chênh phô, lệch tông nhưng vẫn được người hâm mộ khen dễ thương, đáng yêu

Ngọc Phước bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc - Ảnh 8.

Đội Lý Tiểu Nhiễm thắng gây tranh cãi, chỉ trích trong cộng đồng mạng

Phần trình diễn đội Lý Tiểu Nhiễm

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã xem đoạn video clip của Ngọc Phước và bàn luận rôm rả. Một số khen ngợi Ngọc Phước rằng cô có vẻ hát được nhưng đang cố gắng để bắt chước sự lệch tông, nhạc đi đường nhạc, tiếng đi đường tiếng của "bản gốc". Một số khác cho rằng Lý Tiểu Nhiễm cùng các thành viên trong đội đã nổi tiếng quốc tế theo hướng tiêu cực, khiến họ xấu hổ.

Trong khi đó, công chúng mạng Việt Nam thì khen Ngọc Phước nhanh nhạy, đưa ngay phần này vào đêm diễn "Đảo hoa hậu". Điều đáng nói, Ngọc Phước cũng là chị đẹp, đã từng tham gia "Đạp gió" phiên bản Việt năm 2024 và tạo được chú ý.

Vở kịch "Đảo hoa hậu" vẫn đang rất ăn khách, vé thường xuyên ở tình trạng "cháy", muốn mua không hề dễ dàng. Đây là vở đã chiến thắng tượng Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 (do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức) hạng mục "Vở diễn được yêu thích nhất".

Tin liên quan

Đạo diễn Bé Bảy - Hồng Ngọc: Khi "Đảo hoa hậu" thắp lại niềm tin cho sân khấu

Sau khi đoạt Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 của Báo Người Lao Động, vở "Đảo hoa hậu" tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM)

"Đảo hoa hậu" khoe tượng Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 trong suất diễn ý nghĩa

(NLĐO) – Vở "Đảo hoa hậu" chiến thắng tại giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 minh chứng cho nỗ lực làm mới sàn diễn kịch phục vụ khán giả và được đón nhận

Mai Ngô lại đi thi gây tranh cãi

(NLĐO) - Sau thất bại tại "Miss Charm 2025", Mai Ngô tiếp tục chinh chiến ở đấu trường nhan sắc "Hoa hậu siêu quốc gia 2026".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo