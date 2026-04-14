Ngọc Phước bất ngờ gây sốt tại Trung Quốc

Một đoạn video clip Ngọc Phước cùng các bạn diễn thể hiện lại trong vở kịch Đảo hoa hậu tiết mục bị đánh giá dở tệ của đội Lý Tiểu Nhiễm trong chương trình "Đạp gió" Trung Quốc 2026 đã lan tỏa mạnh.

Trong đoạn video clip của Ngọc Phước, cô thể hiện lại bài "Giấy ghi chú tâm nguyện" với chất giọng và phong cách hài hước, dở tệ. Đến khi hát xong, một bạn diễn khác phê bình hát dở thì cô nói: "Hát dở nhưng người ta thắng".

Đây là sự giễu nhại vì tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm dù dở tệ phần hát nhưng lại được số phiếu bầu chọn cao và thắng đội của Trang Pháp. Trong khi đó, phần thể hiện của đội Trang Pháp tốt hơn nhưng độ nổi tiếng của từng thành viên không bằng.

Sau công diễn 1 của "Đạp gió" 2026, đội Lý Tiểu Nhiễm đã nhận nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng họ hát quá dở, tiết mục thảm họa, nghi ngờ phần phiếu bầu chọn có sắp đặt...

Một số người hâm mộ cố gắng bênh vực, khẳng định đội thần tượng trình diễn dễ thương, thắng nhờ sự đáng yêu, vô tư.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã xem đoạn video clip của Ngọc Phước và bàn luận rôm rả. Một số khen ngợi Ngọc Phước rằng cô có vẻ hát được nhưng đang cố gắng để bắt chước sự lệch tông, nhạc đi đường nhạc, tiếng đi đường tiếng của "bản gốc". Một số khác cho rằng Lý Tiểu Nhiễm cùng các thành viên trong đội đã nổi tiếng quốc tế theo hướng tiêu cực, khiến họ xấu hổ.

Trong khi đó, công chúng mạng Việt Nam thì khen Ngọc Phước nhanh nhạy, đưa ngay phần này vào đêm diễn "Đảo hoa hậu". Điều đáng nói, Ngọc Phước cũng là chị đẹp, đã từng tham gia "Đạp gió" phiên bản Việt năm 2024 và tạo được chú ý.

Vở kịch "Đảo hoa hậu" vẫn đang rất ăn khách, vé thường xuyên ở tình trạng "cháy", muốn mua không hề dễ dàng. Đây là vở đã chiến thắng tượng Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 (do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức) hạng mục "Vở diễn được yêu thích nhất".