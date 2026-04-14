Mai Ngô lại đi thi gây tranh cãi

Mai Ngô lại thi nhan sắc

Tối 13-4, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia (Miss Supranational 2026) xác nhận Mai Ngô là thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay. Mai Ngô sẽ sang Ba Lan vào tháng 7 để tranh tài.

Trước khi tham gia cuộc thi, Mai Ngô cho biết cô tập trung rèn luyện thể lực, catwalk và ngoại ngữ để chuẩn bị cho cuộc thi.

Ngoài ra, Mai Ngô cũng chăm sóc sắc vóc như thực hiện nâng cơ mặt, cấy tóc và niềng răng nhằm hoàn thiện ngoại hình.

Người đẹp nói cân nhắc kỹ trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ, hiện hài lòng với diện mạo mới. Nhiều tháng qua, á hậu chuẩn bị cho các phần thi phụ như Supra Chat (phỏng vấn), Supra Model (trình diễn), Supra Talent (tài năng), Supra Fan Vote (bình chọn) và trình diễn trang phục dân tộc. Cô đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi.

Mai Ngô đi thi gây tranh cãi

Việc Mai Ngô tiếp tục chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế cũng tạo nên luồng dư luận trái chiều. Nhiều ý kiến ủng hộ hành trình sắp tới của Mai Ngô vì cô từng chinh chiến nhiều cuộc thi nên có kinh nghiệm, kỹ năng tốt.

Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng việc Mai Ngô đam mê thi thố cũng không hẳn tốt vì quá quen mặt. Chưa kể, cô cũng chưa có được thành tích tốt nào ở đấu trường quốc tế. Một bộ phận khán giả cho rằng Mai Ngô không phù hợp với tiêu chí cuộc thi, ngoại hình lẫn kỹ năng tiếng Anh, thuyết trình cũng còn nhiều hạn chế.

Dẫu vậy, hành trình của Mai Ngô tại "Miss Supranational 2026" vẫn chưa chính thức bắt đầu. Chính vì thế, công chúng vẫn đang dõi theo và chờ đợi màn thể hiện của cô trong thời gian tới. Với kinh nghiệm sẵn có cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, không loại trừ khả năng Mai Ngô có thể tạo nên bất ngờ và đạt được thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế.

Mai Ngô là ai?

Mai Ngô sinh năm 1995 tại TP HCM, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình thực tế như: Vietnam's Next Top Model 2013, The Face Vietnam 2016, The New Mentor, Người mẫu toàn năng 2023…

Năm 2022, Mai Ngô đạt danh hiệu Á hậu tại Miss Grand Vietnam 2022. Tại cuộc thi Miss Charm 2025 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế), cô vào top 12 chung cuộc và chiến thắng danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Mai Ngô từng chia sẻ về bản thân: "Phải mất 20 năm luyện tập, trau dồi và mài dũa, hành trình tôi đi không hề dễ dàng. 14 năm lăn lộn trên đấu trường người mẫu, 10 năm tôi thử sức với Beauty Queen mới có một Mai Ngô trưởng thành ngày hôm nay. Và tôi biết rằng, không có bất kỳ vinh quang nào mà đến với tôi một cách dễ dàng.

Mỗi lần thất bại, mỗi lời chê bai là mỗi lần tôi đứng lên. Và những bài học khắc sâu vào trong Mai Ngô đó chính là những nội lực mới. Ngày hôm nay tôi đứng đây, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Vì trong mọi hành trình của tôi luôn có sự ủng hộ của tất cả mọi người. Tôi cảm thấy biết ơn các vị tiền bối, hậu bối, những người luôn hỗ trợ tôi mỗi khi tôi gục ngã. Và những tình cảm của khán giả đã luôn ủng hộ tôi trong từng bước chân mà tôi đi qua".