HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mai Ngô lại đi thi gây tranh cãi

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau thất bại tại "Miss Charm 2025", Mai Ngô tiếp tục chinh chiến ở đấu trường nhan sắc "Hoa hậu siêu quốc gia 2026".

Mai Ngô lại thi nhan sắc

Mai Ngô lại đi thi gây tranh cãi - Ảnh 1.

Mai Ngô

Tối 13-4, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia (Miss Supranational 2026) xác nhận Mai Ngô là thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi năm nay. Mai Ngô sẽ sang Ba Lan vào tháng 7 để tranh tài.

Trước khi tham gia cuộc thi, Mai Ngô cho biết cô tập trung rèn luyện thể lực, catwalk và ngoại ngữ để chuẩn bị cho cuộc thi.

Ngoài ra, Mai Ngô cũng chăm sóc sắc vóc như thực hiện nâng cơ mặt, cấy tóc và niềng răng nhằm hoàn thiện ngoại hình.

Người đẹp nói cân nhắc kỹ trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ, hiện hài lòng với diện mạo mới. Nhiều tháng qua, á hậu chuẩn bị cho các phần thi phụ như Supra Chat (phỏng vấn), Supra Model (trình diễn), Supra Talent (tài năng), Supra Fan Vote (bình chọn) và trình diễn trang phục dân tộc. Cô đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi.

Mai Ngô lại đi thi gây tranh cãi - Ảnh 2.

Mai Ngô đi thi gây tranh cãi

Việc Mai Ngô tiếp tục chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế cũng tạo nên luồng dư luận trái chiều. Nhiều ý kiến ủng hộ hành trình sắp tới của Mai Ngô vì cô từng chinh chiến nhiều cuộc thi nên có kinh nghiệm, kỹ năng tốt.

Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng việc Mai Ngô đam mê thi thố cũng không hẳn tốt vì quá quen mặt. Chưa kể, cô cũng chưa có được thành tích tốt nào ở đấu trường quốc tế. Một bộ phận khán giả cho rằng Mai Ngô không phù hợp với tiêu chí cuộc thi, ngoại hình lẫn kỹ năng tiếng Anh, thuyết trình cũng còn nhiều hạn chế.

Mai Ngô lại đi thi gây tranh cãi - Ảnh 3.

Mai Ngô đi thi gây ra luồng dư luận trái chiều

Dẫu vậy, hành trình của Mai Ngô tại "Miss Supranational 2026" vẫn chưa chính thức bắt đầu. Chính vì thế, công chúng vẫn đang dõi theo và chờ đợi màn thể hiện của cô trong thời gian tới. Với kinh nghiệm sẵn có cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, không loại trừ khả năng Mai Ngô có thể tạo nên bất ngờ và đạt được thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế.

Mai Ngô là ai?

Mai Ngô sinh năm 1995 tại TP HCM, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình thực tế như: Vietnam's Next Top Model 2013, The Face Vietnam 2016, The New Mentor, Người mẫu toàn năng 2023…

Năm 2022, Mai Ngô đạt danh hiệu Á hậu tại Miss Grand Vietnam 2022. Tại cuộc thi Miss Charm 2025 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế), cô vào top 12 chung cuộc và chiến thắng danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Mai Ngô lại đi thi gây tranh cãi - Ảnh 4.

Mai Ngô sẽ đến Ba Lan vào tháng 7

Mai Ngô từng chia sẻ về bản thân: "Phải mất 20 năm luyện tập, trau dồi và mài dũa, hành trình tôi đi không hề dễ dàng. 14 năm lăn lộn trên đấu trường người mẫu, 10 năm tôi thử sức với Beauty Queen mới có một Mai Ngô trưởng thành ngày hôm nay. Và tôi biết rằng, không có bất kỳ vinh quang nào mà đến với tôi một cách dễ dàng.

Mỗi lần thất bại, mỗi lời chê bai là mỗi lần tôi đứng lên. Và những bài học khắc sâu vào trong Mai Ngô đó chính là những nội lực mới. Ngày hôm nay tôi đứng đây, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Vì trong mọi hành trình của tôi luôn có sự ủng hộ của tất cả mọi người. Tôi cảm thấy biết ơn các vị tiền bối, hậu bối, những người luôn hỗ trợ tôi mỗi khi tôi gục ngã. Và những tình cảm của khán giả đã luôn ủng hộ tôi trong từng bước chân mà tôi đi qua".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo