Ngôi trường ươm mầm tri thức cho học sinh dân tộc thiểu số kỷ niệm 50 năm thành lập

Sáng 25-4, Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT N’Trang Lơng (tỉnh Đắk Lắk) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và đóng góp cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Thị Thanh Xuân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh và cựu học sinh nhà trường.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng – một trong những đơn vị có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh, đặc biệt trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, ông đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy thành quả đạt được, không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, ông Bùi Xuân Lễ – Hiệu trưởng nhà trường - cho biết trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời chú trọng giáo dục kỹ năng sống, bản sắc văn hóa và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

“Nhà trường xác định không chỉ dạy chữ mà còn dạy làm người, giúp học sinh tự tin hội nhập, trở thành công dân có ích cho xã hội” – ông Lễ nhấn mạnh.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Trường PTDTNT THPT N’Trang Lơng đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh đào tạo học sinh dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục tại Tây Nguyên.

Từ điều kiện còn nhiều khó khăn, nhà trường từng bước vươn lên trở thành điểm sáng giáo dục nội trú của tỉnh Đắk Lắk, đạt nhiều thành tích nổi bật trong dạy và học, với tỉ lệ tốt nghiệp THPT 100% và trên 90% học sinh trúng tuyển đại học trong nhiều năm gần đây.

Đến nay, trường đã đào tạo khoảng 12.300 học sinh, nhiều người trưởng thành và đóng góp tích cực cho xã hội. Nhà trường đồng thời chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, đa văn hóa với sự tham gia của 17 dân tộc, gắn giáo dục kiến thức với rèn luyện kỹ năng sống và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, học sinh được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ về học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện phát triển toàn diện. Phát huy truyền thống 50 năm, nhà trường tiếp tục hướng tới đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.