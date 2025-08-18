Ngọn lửa sân khấu từ Hữu Châu và Quốc Thảo





Đạo diễn Quốc Thảo và NSƯT Hữu Châu

Ngày 17-8 tại Sân khấu Quốc Thảo, NSƯT Hữu Châu và đạo diễn Quốc Thảo đã mang đến cho khán giả, đặc biệt là đông đảo các bạn trẻ yêu nghệ thuật, một buổi chia sẻ nghề đầy cảm hứng.

Không đơn thuần là một buổi trò chuyện, đây là khoảng khắc hiếm hoi để thế hệ trẻ được trực tiếp "chạm" vào những góc sâu thẳm trong diễn xuất, nơi kinh nghiệm, tri thức và tình yêu nghề của hai nghệ sĩ bậc thầy lan tỏa mạnh mẽ.

Hữu Châu dốc sức truyền nghề

Đạo diễn Quốc Thảo – người sáng lập sân khấu mang tên mình khẳng định đây là cơ hội quý giá mà học viên và khán giả trẻ khó có lần thứ hai. Bởi NSƯT Hữu Châu không chỉ là một diễn viên nổi tiếng với hàng loạt vai diễn để đời, mà còn là một "người thầy" biết truyền ngọn lửa nghề một cách chân thành, sâu sắc.

Đông diễn viên trẻ, khán giả trẻ đã đến với cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa của NSƯT Hữu Châu tại Sân khấu Quốc Thảo

Ông nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Làm nghề là hành trình dài, cần nhiều hơn sự say mê. Các em phải biết trau dồi kiến thức, trải nghiệm cuộc sống để bước lên sân khấu với vốn sống thật, từ đó mới chạm được trái tim khán giả".

Đạo diễn Quốc Thảo và NSƯT Hữu Châu trò chuyện với diễn viên trẻ tại Sân khấu Quốc Thảo

Trong workshop, NSƯT Hữu Châu đã phân tích những khía cạnh tinh tế của diễn xuất: cách đào sâu nội tâm nhân vật, chuẩn bị tâm lý trước khi vào vai, làm thế nào để giữ được sự chân thật trong từng ánh mắt, giọng thoại.

Những bài học này không chỉ dừng ở lý thuyết mà được ông và Quốc Thảo đã dẫn chứng bằng chính những vai diễn từng gắn bó với họ. Nhờ vậy, buổi trò chuyện trở thành mang lại không khí sôi nổi, nơi khán giả và học viên cùng thăng hoa trong không gian sáng tạo.

Hữu Châu có nhiều vai diễn xuất sắc

Xuất thân từ một gia đình nghệ thuật lừng danh, NSƯT Hữu Châu đã khẳng định tên tuổi qua những vai diễn hay được đông đảo khán giả đón nhận như: Ông nội trong "Lò heo quay", Nguyễn Trãi trong "Bí mật vườn Lệ Chi", Võ Công trong nhạc kịch thuần Việt "Tiên Nga", Lỗ Quý trong "Lôi Vũ"… và còn ghi dấu trong điện ảnh với giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc" Ngôi Sao Xanh 2017 cho vai Lệ Liễu trong phim "Lô tô".

NSƯT Hữu Châu phân tích về giọng thoại, tiếng nói sân khấu và tâm lý nhân vật cho diễn viên trẻ sau khi xem họ biểu diễn tại Sân khấu Quốc Thảo

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ông còn dành nhiều tâm huyết giảng dạy tại Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, Sân khấu Hồng Vân, Sân khấu Thiên Đăng, góp phần nuôi dưỡng thế hệ diễn viên kế thừa.

Đặc biệt, Hữu Châu luôn mang tình yêu sử Việt vào bài giảng, khuyến khích các bạn trẻ tìm đến tư liệu, nhân vật lịch sử và tái hiện trên sân khấu. Với ông, đó là cách để nghệ thuật trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp khán giả trẻ thêm yêu và tự hào về đất nước.

Ông tâm sự: "Điều tôi mong nhất là học trò và diễn viên trẻ giữ được chút gì từ các thế hệ trước để truyền lại mai sau. Khi chúng tôi không còn đủ sức để dựng nên những bộ tịch ấy, các em sẽ là người nối tiếp".

Vở "Cánh đồng rực lửa" tái diễn tại Sân khấu Quốc Thảo ngày 16-8-2025

Hữu Châu tiếp thêm sức sáng tạo

Buổi trò chuyện này được tổ chức sau suất tái diễn "Cánh đồng rực lửa" (16-8), vở kịch lịch sử tái hiện đêm 15-6-1968 trên cánh đồng Láng Sấu, nơi người dân vùng ven thành phố hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, sự hòa quyện giữa lớp nghệ sĩ trẻ được đào tạo tại Sân khấu Quốc Thảo với những tên tuổi gạo cội như Quốc Thảo, Minh Nhí, Tuyết Thu… càng làm giá trị vở diễn thêm thiêng liêng.

Có thể nói, hai sự kiện liền kề: một buổi diễn và một buổi trò chuyện đã tạo thành một chuỗi kết nối ý nghĩa: khán giả được thưởng thức vở kịch cách mạng đậm chất chính luận, thể hiện niềm tự hào dân tộc, rồi tiếp tục được nghe NSƯT Hữu Châu và Quốc Thảo "truyền nghề".

Đó không chỉ là những bài học diễn xuất, mà còn là ngọn lửa đam mê và niềm tin để thế hệ trẻ tiếp tục dấn bước trên con đường sân khấu – con đường vốn dĩ đầy gian khó nhưng cũng chan chứa vinh quang.

"Hữu Châu đã nhiều năm liền được bạn đọc báo Người Lao Động bầu chọn giải Mai Vàng, anh còn biến hóa xuất sắc trong diễn xuất lẫn hình thể, giọng thoại. Anh là tấm gương lao động cho giới trẻ noi theo" – NS Quốc Thảo nói.



