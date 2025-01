Ngóng trông ngày về

Với anh Nguyễn Minh Kiệt - quê Quảng Ngãi; công nhân (CN) Công ty TNHH Metaltech Sài Gòn (huyện Bình Chánh, TP HCM) - Tết năm nay thật đáng nhớ bởi không phải lo lắng kiếm tấm vé xe về thăm quê. Cùng với hàng trăm đoàn viên - lao động và người thân của họ, anh sẽ được về quê trên "Chuyến xe mùa xuân" miễn phí do LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động và Công ty CP Zion (Zalopay) phối hợp tổ chức.

Không lo tốn kém, vất vả

Anh Kiệt vào TP HCM đã hơn 10 năm. Cha mẹ Kiệt chỉ có 2 con nên năm nào sắp xếp được, anh cũng cố gắng về quê đón Tết.

Với thu nhập khoảng 9 triệu đồng/tháng, vừa đủ chi phí sinh hoạt và gửi về lo cho em gái ăn học, việc dành dụm tiền về quê đối với anh Kiệt rất khó. Đó chưa phải là nỗi lo duy nhất, điều khiến anh ám ảnh là việc mua vé xe ngày cận Tết và bị nhồi nhét trên các chuyến xe.

Kiệt cho biết giá vé xe về quê anh ngày thường chỉ 400.000 - 600.000 đồng song dịp Tết đội lên gấp đôi. Việc mua vé cũng không đơn giản do huyện Mộ Đức quê anh có rất nhiều người đi làm ăn, học tập ở TP HCM, Tết mới có dịp về thăm nhà khiến các nhà xe quá tải. Do vậy, anh phải đặt mua vé xe trước cả tháng, dù mua được cũng không hẳn sẽ có ghế ngồi.

Chị Trần Thị Chông, công nhân Công ty TNHH Dệt may Thái Dương (TP Thủ Đức, TP HCM), háo hức chờ đến ngày sum họp cùng người thân ở quê. Ảnh: HỒNG ĐÀO

"Có năm, đến gần Tết tôi vẫn không mua được vé, đành chạy xe máy gần 900 km về quê. Trên suốt hành trình về quê, tôi không dám nghỉ qua đêm, khi nào quá mệt thì tấp vào nơi nào đó ngả lưng rồi đi tiếp. Về đến nhà, mặt mũi tôi phờ phạc đến mức cha mẹ không nhận ra" - anh Kiệt kể.

Từng phải chật vật như vậy nên khi công ty thông báo về chương trình "Chuyến xe mùa xuân", anh Kiệt lập tức đăng ký. Không lâu sau, anh được xác nhận là 1 trong 52 đoàn viên - lao động tại huyện Bình Chánh được về quê miễn phí trên chuyến xe này. Anh tâm sự: "Tôi rất cảm động khi được quan tâm và chia sẻ. Không mất tiền vé xe, tôi có thêm một khoản dành biếu cha mẹ và lì xì cho em gái".

Tương tự, nỗi lo của vợ chồng anh Phạm Thanh Hải, CN Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phạm Chiến Công (huyện Bình Chánh), khi về Quảng Bình là các con còn quá nhỏ, đi lại vào dịp Tết rất tốn kém, vất vả. Do vậy, nếu không được chương trình "Chuyến xe mùa xuân" hỗ trợ thì dự định của vợ chồng anh đưa các con về quê thăm ông bà phải gác lại.

Đồng lương CN bấp bênh, dù tiết kiệm lắm cũng chỉ vừa đủ chi tiêu hằng ngày nên mỗi lần về quê, vợ chồng anh Hải phải cân nhắc kỹ. Phần vì vé xe khứ hồi cho gia đình 5 người vào dịp Tết quá tốn kém, phần vì 3 con còn nhỏ nên anh Hải định năm nay sẽ ở lại TP HCM. Khi biết chương trình "Chuyến xe mùa xuân" không chỉ hỗ trợ vé mà còn tổ chức xe đưa CN về quê, anh mạnh dạn đăng ký và được xét duyệt.

Thỏa ước mơ đoàn viên

Nghe tin gia đình nhận được vé trong chương trình "Chuyến xe mùa xuân", chị Trần Thị Chông, CN Công ty TNHH Dệt may Thái Dương (TP Thủ Đức, TP HCM), ứa nước mắt. Đã 3 năm, chị chưa về quê đón Tết cùng người thân.

Từ Huế vào TP HCM làm CN rồi lập gia đình đã hơn 10 năm nay nhưng số lần về quê của chị Chông rất ít ỏi. Mấy năm trước, chồng chị thất nghiệp vì công ty của anh phá sản. Hai con nhỏ không người chăm lo nên anh ở nhà săn sóc, đưa đón đi học. Thu nhập của chị khoảng 8 - 9 triệu đồng/tháng, vừa lo tiền nhà trọ vừa lo chi phí sinh hoạt, tiền học của 2 con nên ước mơ về thăm quê ngày càng xa vời.

"Tết năm nay, chỉ có tôi và đứa con nhỏ về quê do thu nhập còn eo hẹp. Hy vọng năm sau, cả gia đình sẽ được cùng nhau về quê đón Tết" - chị Chông bộc bạch.

Niềm vui trọn vẹn hơn gia đình chị Chông, Tết này, cả gia đình chị Thái Thị Thu, CN Công ty CP May Sài Gòn 3 (TP Thủ Đức), được cùng nhau về quê đón Tết trên "Chuyến xe mùa xuân". Chị là trụ cột của gia đình khi chồng làm nghề tự do, công việc bấp bênh. Cha chồng chị Thu lại bị ung thư nên dù nhớ quê da diết, nhiều năm liền vợ chồng chị không thể về, để dành dụm khoản tiền ít ỏi gửi giúp ông điều trị bệnh.

Gần một tuần nay, cả nhà chị Thu rất háo hức, chuẩn bị sẵn vali quần áo cho chuyến đoàn viên ở quê nhà. "Gia đình tôi sẽ về Nghệ An đón Tết ở bên ngoại vài ngày, sau đó vào Huế ăn Tết ở bên nội. Nhiều năm đón Tết xa quê, tôi chỉ mong gặp lại người thân, thắp nén hương cho ông bà rồi đi thăm họ hàng thân thuộc" - chị Thu háo hức.

Công ty CP May Sài Gòn 3 có 19 gia đình với 37 CN và người thân tham gia "chuyến xe đoàn viên" lần này. Theo ông Phạm Văn Có, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Sài Gòn 3, "Chuyến xe mùa xuân" do LĐLĐ TP HCM, Báo Người Lao Động và Zalopay tổ chức vô cùng ý nghĩa. Tại công ty, nhiều CN đã nhiều năm liền không về quê đón Tết cùng người thân. Chương trình đã giúp họ thỏa ước mơ đoàn viên sau bao năm xa quê.

"Chương trình "Chuyến xe mùa xuân" rất ý nghĩa, nhất là với CN có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội được đón Tết đoàn viên cùng gia đình, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống" - ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM - nhìn nhận.