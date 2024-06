Ngư dân bị tai nạn đứt lìa cánh tay được cấp cứu bằng trực thăng

Chiều 4-6, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết tổ cấp cứu đường không của bệnh viện vừa cùng kíp trực thăng của Binh đoàn 18 đưa ngư dân P.K (40 tuổi) về đất liền an toàn sau tai nạn trên biển.



Ê-kíp khởi hành từ đất liền lúc 0 giờ 30 phút ngày 4-6, sau hơn 5 giờ bay đã có mặt tại đảo tiếp cận bệnh nhân

Theo bệnh sử, ông K. là ngư dân đang đánh bắt hải sản thì bị tại nạn lao động đa chấn thương đứt rời hoàn toàn 1/3 trên cánh tay phải; chấn thương ngực kín gãy xương sườn 4 bên phải; chấn thương phần mềm hàm mặt.



Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và đưa bệnh nhân về đất liền điều trị

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây (sau tai nạn 8 giờ). Tại đây, bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật cầm máu, truyền dịch, kháng sinh, giảm đau,...

Tuy nhiên, do đa chấn thương nặng, nguy cơ suy hô hấp, huyết động không ổn định nên bác sĩ tại đảo đã hội chẩn qua Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Sau đó, các bác sĩ có chỉ định chuyển người bệnh về đất liền cấp cứu bằng trực thăng.

Ekip cấp cứu đường không đã phối hợp tốt đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình vận chuyển

Rạng sáng cùng ngày, ê-kíp cấp cứu đường không đã bay ra đảo đưa người bệnh về cấp cứu. Sau hơn 5 tiếng, ê-kíp đã tiếp cận bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, đau tức ngực bên phải, phải phụ thuộc vào oxy.

Sau khi sơ cứu tại chỗ, bệnh nhân được đưa lên máy bay, thở oxy, bù máu, bù dịch, giảm đau và vận chuyển về đất liền điều trị.

Bệnh nhân đã được đưa về đất liền an toàn vào lúc 10 giờ 50 ngày 4-6, và chuyển đến Khoa Cấp cứu tiếp tục được điều trị tích cực

Đại úy Đinh Văn Hồng, Tổ Cấp cứu đường không - Bệnh viện Quân y 175 cho biết trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, điều lo lắng nhất là khi lên cao tình trạng chấn thương ngực phải của bệnh nhân có thể diễn tiến tràn khí màng phổi áp lực; bệnh nhân có thể suy hô hấp nguy kịch trong quá trình bay.

"Tổ Cấp cứu đã hiệp đồng tốt cùng tổ bay đảm bảo độ cao an toàn, đồng thời kiểm soát đau tốt, bù dịch điện giải và đặc biệt dự trù máu để bù cho bệnh nhân do bệnh nhân có biểu hiện sốc mất máu trước đó, đảm bảo chuyến bay an toàn để đưa bệnh nhân về đất liền điều trị" - bác sĩ Hồng chia sẻ.

Lúc 10 giờ 50 cùng ngày, ê-kíp cấp cứu đường không đã đáp trực thăng xuống nóc tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175 an toàn. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu để tầm soát các tổn thương, đồng thời, các bác sĩ hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tiếp theo.