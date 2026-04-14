Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Ngư dân Mũi Né trúng mùa cá cơm

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hàng chục ghe về bờ mỗi sáng, cá đầy khoang, giá cao giúp ngư dân Mũi Né phấn khởi bám biển

Những ngày giữa tháng 4, bãi biển Mũi Né lại nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Từng đoàn thuyền nối nhau cập bờ với khoang cá cơm đầy ắp, tạo nên khung cảnh lao động rộn ràng, hối hả – một "mùa vàng" quen thuộc của ngư dân miền biển.

Từ  3–4 giờ sáng, khi mặt trời chưa ló dạng, khu vực bãi ngang Mũi Né đã sáng đèn. Những chiếc thuyền công suất nhỏ nối nhau vào bờ sau một đêm đánh bắt.

Biển Mũi Né rộn ràng mùa cá cơm - Ảnh 1.

Mùa “vàng” trở lại trên bãi ngang Mũi Né

Cá cơm được đưa lên bãi và để trong những sọt nhựa, người gánh, người cân, người phân loại… tạo nên nhịp lao động khẩn trương, đầy phấn khởi. Không khí mua bán diễn ra ngay tại bãi biển, thương lái chờ sẵn để thu mua đưa đi chế biến hoặc phân phối khắp nơi.

Theo ngư dân Mũi Né, thời điểm này cá cơm xuất hiện dày, việc đánh bắt thuận lợi nên nhiều chuyến biển chỉ sau vài giờ đã đầy khoang.

Biển Mũi Né rộn ràng mùa cá cơm - Ảnh 2.

Từ rạng sáng, cá cơm liên tiếp được ngư dân đưa vào bờ

Mỗi ghe nhỏ thường có 2–3 lao động, sau một đêm có thể đánh bắt vài trăm ký cá cơm. Với sản lượng ổn định, nhiều chủ ghe cho biết thu nhập của mỗi lao động tăng rõ rệt so với thời gian trước.

Biển Mũi Né rộn ràng mùa cá cơm - Ảnh 3.

Cá cơm bạc trắng bãi biển, ngư dân thêm hy vọng

Biển Mũi Né rộn ràng mùa cá cơm - Ảnh 4.

Cá cơm tươi rói vừa được đánh bắt, đưa lên bãi biển Mũi Né

Những mẻ cá cơm tươi rói, ánh bạc lấp lánh dưới nắng sớm trở thành nguồn thu nhập chính của hàng trăm hộ dân ven biển. Không chỉ người đi biển, nhiều lao động địa phương cũng có việc làm nhờ các công đoạn phân loại, vận chuyển, sơ chế.

Biển Mũi Né rộn ràng mùa cá cơm - Ảnh 5.

Cá cơm được mùa, được giá giúp ngư dân phấn khởi 

Trong ngày 14-4, giá cá cơm tại bãi khoảng 330.000 đồng/sọt 17 kg, tương đương gần 19.000–20.000 đồng/kg.

Biển Mũi Né rộn ràng mùa cá cơm - Ảnh 6.

Cá cơm than, cá cơm sọc tiêu và cá cơm mồm là những loài được đánh bắt thường xuyên ở biển Mũi Né

Dù giảm so với giai đoạn cao điểm trước đó, mức giá này vẫn cao hơn khoảng 5.000–7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái, giúp ngư dân có thêm động lực bám biển.

Biển Mũi Né rộn ràng mùa cá cơm - Ảnh 7.

Ngoài làm nước mắm, cá cơm Mũi Né còn dùng để hấp, sấy khô xuất khẩu với giá trị kinh tế cao

Theo thương lái, nhu cầu tiêu thụ cá cơm để chế biến nước mắm, cá khô và phục vụ thị trường nội địa đang khá ổn định nên giá vẫn giữ ở mức tốt.

CLIP: Ghe về đầy cá cơm, bãi biển Mũi Né nhộn nhịp mùa đánh bắt

Với ngư dân Mũi Né, mùa cá cơm không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể mà còn tạo nên nhịp sống đặc trưng của làng biển mỗi độ hè về.

Từng sọt cá được chuyển nhanh lên xe, từng chuyến thuyền lại vội vã chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Sự nhộn nhịp ấy báo hiệu một mùa đánh bắt nhiều hy vọng cho người dân vùng biển.

Theo ngành chức năng, những tháng đầu năm 2026, thời tiết thuận lợi, ngư trường ổn định đã tạo điều kiện cho khai thác hải sản phát triển.

Riêng nguồn cá cơm xuất hiện dày tại vùng lộng và khu vực phía Nam đặc khu Phú Quý, góp phần nâng sản lượng toàn tỉnh.

Quý I-2026, sản lượng thủy sản của tỉnh Lâm Đồng ước đạt hơn 53.000 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ, trở thành tín hiệu tích cực để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.


Đặc sản bánh tráng cá cơm ở vùng biên viễn

Đặc sản bánh tráng cá cơm ở vùng biên viễn

(NLĐO) - Ở dòng sông Sê San có những phận người ngược ngàn tha hương mưu sinh bằng món "bánh tráng cá cơm" dân dã mà đẫm vị gió sương.

