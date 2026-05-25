Thời sự

Ngư dân phấn khởi khi trúng đậm “lộc biển”

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Chỉ sau ít giờ ra khơi đánh bắt hải sản, một tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh đã trúng đậm mẻ cá vàng dương, ước tính thu về hàng trăm triệu đồng.

Theo đó, vào sáng 25-5, tàu cá của ngư dân Lê Văn Tĩnh (ngụ phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) cập bến Hải Khẩu sau chuyến biển thắng lợi.

Theo ngư dân Tĩnh, tàu cá của ông trúng mẻ cá vàng dương khoảng 1 tấn chỉ sau ít giờ đánh bắt trên vùng biển Quảng Trị.

Cũng theo ông Tĩnh, ngay khi nghe tin tàu của ông trúng mẻ cá lớn, gần trưa 25-5, nhiều thương lái và người dân đã có mặt để chờ thu mua cá tươi ngay khi tàu cập bến.

Trong cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè, thế nhưng không khí trên bãi biển tràn ngập niềm vui của những ngư dân khi những con cá vàng dương nặng từ 6-10kg từng bước được đưa lên bờ.

Ngay khi thuyền vừa cập bến, ngư dân tất bật phân loại cá ngay tại bãi biển Hải Khẩu.

Không khí mua bán tại bến cá Hải Khẩu trở nên tất bật, nhộn nhịp.

Theo ngư dân Tĩnh, mẻ cá này mang lại nguồn thu hơn 300 triệu đồng.

Những con cá vàng dương tươi rói, đem lại niềm vui cho ngư dân sau chuyến đi biển.

Ngư dân tất bật vận chuyển những mẻ cá vàng dương lên bờ sau chuyến ra khơi thắng lợi.

Mẻ cá lớn là liều thuốc động viên tinh thần và tiếp thêm động lực để bà con Hải Ninh tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

