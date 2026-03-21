HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngư dân Thanh Hóa kiếm tiền triệu mỗi ngày mùa cá trích

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân dọc bờ biển Thanh Hóa đánh bắt được khoảng 2-3 tạ cá trích, mang lại nguồn thu lên tới cả triệu đồng/chuyến

Tháng 3 là chính vụ cá trích, khi những đàn cá lớn di chuyển gần bờ để kiếm ăn, đây cũng là thời điểm ngư dân ven biển Thanh Hóa vươn khơi để thu hái "lộc trời".

Vào mùa cá trích, ngư dân Thanh Hóa kiếm tiền triệu mỗi chuyến ra khơi

Bắt đầu từ 2 giờ sáng, dọc bờ biển Thanh Hóa từ các xã, phường như Sầm Sơn, Quảng Ninh đến Tiên Trang, Hoằng Thanh… ngư dân đã dùng bè mảng di chuyển ra khu vực biển cách bờ khoảng 7-10 hải lý để thả lưới bắt cá trích.

Sau khoảng 7-8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân bắt đầu thu lưới để cập bờ khoảng 8 giờ để người dân kịp đưa hải sản đi bán. Trung bình mỗi chuyến vươn khơi, ngư dân có thể đánh bắt được từ 2-3 tạ cá trích.

Video: Ngư dân xứ Thanh vào mùa đánh bắt cá trích

Với giá bán tại bến 18.000-20.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi ngư dân có thể thu nhập trung bình khoảng 1 triệu đồng (mỗi bè mảng thường đi 2-3 ngư dân). Tuy nhiên, có những ngày trúng luồng cá lớn, mỗi bè mảng có thể đánh bắt được 5-7 tạ cá, thu về 2-3 triệu đồng.

Các ngư dân ven biển Thanh Hóa cho biết, mùa cá trích bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến khoảng tháng 4 âm lịch.

Ngư dân phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thu hoạch cá trích

Những mẻ cá trích mắc đầy lưới ngư dân

Mỗi chuyến ra khơi, ngư dân thu được từ 2-3 tạ cá trích

Những con cá trích tươi xanh, là món ăn giàu chất dinh dưỡng

Với giá bán tại bến 18.000-20.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi ngư dân có thể thu nhập trung bình khoảng 1 triệu đồng

Cá trích (tên khoa học là Sardinella) là loài cá nhỏ sống ở tầng nước mặt, di chuyển theo đàn hàng chục ngàn con để tìm sinh vật phù du

Tại Việt Nam, cá được ưa chuộng nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao như Omega-3 và vitamin D, có thể chế biến nhiều món ăn như gỏi, nướng, kho, cũng như sản xuất nước mắm truyền thống

Ngoài cá trích, ngư dân còn đánh bắt thêm cá khoai, tôm rảo, bề bề, cua và nhiều loại hải sản khác, phân loại rồi bán ngay cho thương lái khi vào bờ

Trong những năm qua, việc đánh bắt xa bờ gặp nhiều khó khăn, vì thế các loại hải sản gần bờ vào mua như cá khoai, cá trích, sứa... đang là nguồn thu ổn định cho ngư dân ven bờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo