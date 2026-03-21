Ngư dân Thanh Hóa kiếm tiền triệu mỗi ngày mùa cá trích

Tháng 3 là chính vụ cá trích, khi những đàn cá lớn di chuyển gần bờ để kiếm ăn, đây cũng là thời điểm ngư dân ven biển Thanh Hóa vươn khơi để thu hái "lộc trời".

Vào mùa cá trích, ngư dân Thanh Hóa kiếm tiền triệu mỗi chuyến ra khơi

Bắt đầu từ 2 giờ sáng, dọc bờ biển Thanh Hóa từ các xã, phường như Sầm Sơn, Quảng Ninh đến Tiên Trang, Hoằng Thanh… ngư dân đã dùng bè mảng di chuyển ra khu vực biển cách bờ khoảng 7-10 hải lý để thả lưới bắt cá trích.

Sau khoảng 7-8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân bắt đầu thu lưới để cập bờ khoảng 8 giờ để người dân kịp đưa hải sản đi bán. Trung bình mỗi chuyến vươn khơi, ngư dân có thể đánh bắt được từ 2-3 tạ cá trích.

Với giá bán tại bến 18.000-20.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi ngư dân có thể thu nhập trung bình khoảng 1 triệu đồng (mỗi bè mảng thường đi 2-3 ngư dân). Tuy nhiên, có những ngày trúng luồng cá lớn, mỗi bè mảng có thể đánh bắt được 5-7 tạ cá, thu về 2-3 triệu đồng.

Các ngư dân ven biển Thanh Hóa cho biết, mùa cá trích bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến khoảng tháng 4 âm lịch.

Ngư dân phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thu hoạch cá trích

Những mẻ cá trích mắc đầy lưới ngư dân

Những con cá trích tươi xanh, là món ăn giàu chất dinh dưỡng

Cá trích (tên khoa học là Sardinella) là loài cá nhỏ sống ở tầng nước mặt, di chuyển theo đàn hàng chục ngàn con để tìm sinh vật phù du

Tại Việt Nam, cá được ưa chuộng nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao như Omega-3 và vitamin D, có thể chế biến nhiều món ăn như gỏi, nướng, kho, cũng như sản xuất nước mắm truyền thống

Ngoài cá trích, ngư dân còn đánh bắt thêm cá khoai, tôm rảo, bề bề, cua và nhiều loại hải sản khác, phân loại rồi bán ngay cho thương lái khi vào bờ