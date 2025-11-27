HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Ngư dân tiếp cận chiếc "tàu ma" trôi dạt trên biển

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi phát hiện, ngư dân đã lai dắt chiếc tàu không người, có chữ nước ngoài trôi dạt trên biển vào âu tàu và báo cơ quan chức năng

Ngày  27-11, UBND đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị xác nhận ngư dân vừa phát hiện một chiếc tàu cá không người, có chữ nước ngoài trôi dạt trên biển và đã tiến hành lai dắt về âu tàu đảo Cồn Cỏ.

Ngư dân phát hiện tàu ma trôi dạt trên biển Cồn Cỏ - Ảnh 1.

Chiếc tàu vỏ gỗ không người, có dòng chữ nước ngoài trôi dạt trên biển được ngư dân lai dắt vào âu tàu đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Hiếu Giang

Ngư dân phát hiện tàu ma trôi dạt trên biển Cồn Cỏ - Ảnh 2.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Thiên (SN 1979, ngụ xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) điều khiển tàu cá đánh bắt thuỷ sản tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ khoảng 20 hải lý về phía Bắc thì phát hiện 1 chiếc tàu cá có dòng chữ nước ngoài đang trôi dạt trên biển.

Ông Thiên đã điều khiển phương tiện tiếp cận và phát hiện trên chiếc tàu cá này không có người. Sau đó, ngư dân này đã tiến hành lai dắt chiếc tàu nêu trên về âu tàu đảo Cồn Cỏ và trình báo cơ quan chức năng. 

Theo cơ quan chức năng, đây là tàu cá vỏ gỗ, dài 21 m, rộng 4,6 m, chiều cao mạn 2,2 m. Trên tàu có dòng chữ nước ngoài, số hiệu 6031 màu đỏ. Buồng lái của chiếc tàu này không có máy móc, thiết bị điều khiển tàu.

Tuy nhiên, phía sau buồng lái tàu có 1 máy hiệu WEICHAI, số 60823A, không xác định được công suất; 1 máy tời không rõ số hiệu (2 máy không hoạt động được); 2 trục láp gắn với chân vịt...

Trước đó, vào giữa tháng 11, UBND đặc khu Cồn Cỏ cũng đã thông báo, tìm chủ sở hữu một chiếc thuyền không người lái, trôi dạt vào vùng biển địa phương.

tỉnh Quảng trị tàu ma trôi dạt trên biển ngư dân tàu cá chữ nước ngoài đặc khu Cồn Cỏ
