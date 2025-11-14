Phát hiện chiếc thuyền không người, có chữ nước ngoài trôi dạt vào Cồn Cỏ

Ngày 14-11, UBND đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết đã thông báo tìm chủ sở hữu chiếc thuyền không người lái, trôi dạt vào vùng biển địa phương.

Chiếc thuyền trôi dạt vào vùng biển đặc khu Cồn Cỏ

Trước đó, ngư dân Lê Văn Thượng, ngụ đặc khu Cồn Cỏ, khi khai thác thủy sản ở gần đặc khu thì phát hiện một chiếc thuyền không người đang trôi dạt.

Chiếc thuyền này màu xanh, làm bằng vật liệu composite dạng ca nô, dài khoảng 7,45 m, rộng 1,85 m, cao 0,9 m.

Đáng chú ý, mạn trái và mạn phải thuyền có chữ nước ngoài màu trắng, bên trên có một số vật dụng câu cá.

Theo ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, chiếc thuyền đã được đưa vào neo đậu tại âu tàu đặc khu. Địa phương thông báo tìm chủ sở hữu chiếc thuyền, nếu sau 1 năm không có người đến nhận thì UBND đặc khu sẽ xử lý theo quy định.