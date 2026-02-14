HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau hành trình dài trên biển, ngư dân bình an trở về, mang theo niềm vui đoàn tụ và hy vọng về một mùa xuân ấm áp

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết, không khí tại các cảng cá ở Vũng Tàu, Long Hải, Bình Châu (TPHCM) rộn ràng hơn bao giờ hết. Sau nhiều ngày vươn khơi bám biển, hàng chục tàu cá nối nhau trở về trong niềm hân hoan. Tiếng máy tàu hòa cùng tiếng cười nói rôm rả tạo nên bức tranh lao động sôi động trước thềm năm mới.

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Từ tờ mờ sáng, khu vực cảng cá Bến Đình (phường Vũng Tàu) đã tấp nập người và xe ra vào. Những con tàu công suất lớn vừa cập bến, ngư dân nhanh tay chuyển từng sọt cá còn tươi rói lên bờ. Cá thu, cá ngừ, cá nục, mực… lấp lánh dưới nắng sớm, xếp thành từng hàng dài chờ thương lái thu mua.

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 3.

Ngư dân Nguyễn Văn Tình cho biết chuyến biển kéo dài gần 20 ngày. Nhờ thời tiết thuận lợi nên sản lượng cũng tăng hơn so với các chuyến trước. "Đây là chuyến biển cuối cùng của năm cũ, được mùa nên anh em ai cũng phấn khởi. Vừa có thêm thu nhập, vừa kịp về nhà sum họp với gia đình đón Tết" - anh Tình chia sẻ.

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 4.

Dưới bến cảng, thương lái đã chờ sẵn. Tàu vừa neo đậu, hải sản được cân, phân loại và chuyển lên xe lạnh. Nhiều chủ tàu cho biết chỉ trong vài giờ gần như toàn bộ số hải sản đánh bắt được đã tiêu thụ hết, giá cả ổn định giúp ngư dân càng thêm yên tâm.

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 5.

Tại Long Hải, ngư dân Trần Minh Hải, người có hơn 15 năm bám biển, cho biết chuyến này tàu anh đánh bắt được gần 15 tấn cá các loại. Sau khi trừ chi phí, mỗi bạn thuyền đều có khoản thu nhập khá. "Đi biển vất vả nhưng chỉ cần tàu đầy cá, anh em khỏe mạnh trở về là vui rồi. Cuối năm được sum họp gia đình là hạnh phúc nhất" - anh Hải bày tỏ.

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 6.

Nhiều ngư dân cho hay họ sẽ nghỉ biển sớm hơn thường lệ vài ngày để sửa soạn tàu thuyền, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Sau một năm lênh đênh giữa sóng gió, khoảnh khắc tàu cập bến bình an, khoang đầy ắp cá không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể mà còn là niềm vui tinh thần khó diễn tả.

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 7.

Với người đi biển, chuyến biển cuối năm luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chuyến "chốt sổ" cho một năm lao động nhọc nhằn, là hy vọng về một cái Tết đủ đầy. Mỗi mẻ lưới nặng cá đồng nghĩa với thêm niềm vui cho con trẻ, thêm mâm cơm sum vầy ấm áp trong ngôi nhà nhỏ.

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 8.

Chiều xuống, những con tàu sau khi dỡ hàng lại được kiểm tra máy móc, vá lưới, bổ sung nhiên liệu để chuẩn bị cho mùa biển mới sau Tết. Trên boong tàu, lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay giữa gió biển lồng lộng, biểu tượng cho hành trình bám biển mưu sinh và góp phần gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân TPHCM phấn khởi với chuyến biển cuối năm 2026 - Ảnh 9.

Giữa nhịp sống tất bật cuối năm, bến cảng rộn ràng như một "chợ xuân" đặc biệt của biển. Những khoang tàu đầy cá, những nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay siết chặt… Tất cả như báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần, mang theo niềm tin và hy vọng mới cho những người con của biển.

