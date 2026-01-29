HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ruốc biển dày đặc ven bờ, ngư dân Quy Nhơn “hốt bạc” sau vài giờ ra khơi

Đức Anh

(NLĐO) – Chỉ sau vài giờ ra khơi, nhiều ngư dân phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã thu về tiền triệu nhờ trúng đậm ruốc biển.

Sáng 29-1, hàng chục tàu cá lần lượt cập bờ tại cảng cá Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), mỗi tàu mang theo từ hàng tạ đến hàng tấn ruốc biển. 

Ruốc biển dày đặc ven bờ, ngư dân phố biển Quy Nhơn “hốt bạc” sau vài giờ ra khơi - Ảnh 1.

Ruốc biển được bày bán tại cảng cá Quy Nhơn

Với giá ruốc hiện được thương lái thu mua tại cảng khoảng 10.000 đồng/kg, mỗi tàu thu về từ vài triệu đồng; thậm chí có tàu "trúng đậm", kiếm hơn chục triệu đồng, nên ngư dân rất phấn khởi.

Theo nhiều ngư dân địa phương, thời điểm này đang vào mùa sinh sản của ruốc biển. Cùng với đó, điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi nên ruốc xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ Quy Nhơn.

Các tàu thường xuất bến từ 4 – 5 giờ sáng, đến khoảng 9 – 10 giờ cùng ngày quay về tập kết ruốc tại cảng cá Quy Nhơn để bán cho thương lái. 

Mỗi chuyến ra khơi chỉ kéo dài khoảng 5 giờ nhưng có thể đánh bắt được từ hàng tạ ruốc, thậm chí có tàu thu được cả tấn.

Ruốc biển dày đặc ven bờ, ngư dân phố biển Quy Nhơn “hốt bạc” sau vài giờ ra khơi - Ảnh 3.

Ruốc biển dày đặc ven bờ, ngư dân Quy Nhơn “hốt bạc” sau vài giờ ra khơi

"Những ngày gần đây, ruốc xuất hiện rất nhiều ở vùng biển gần bờ nên hầu như tàu nào ra khơi cũng trúng từ hàng tạ đến hàng tấn ruốc. Dù giá ruốc không cao như những năm trước nhưng nhờ sản lượng lớn nên thu nhập mỗi tàu vẫn khá cao" – ngư dân Nguyễn Văn Thành (ngụ phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia lai) cho hay.

Quy Nhơn, Pleiku sẽ rộn ràng các hoạt động đón Xuân Bính Ngọ

Quy Nhơn, Pleiku sẽ rộn ràng các hoạt động đón Xuân Bính Ngọ

(NLĐO) – Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày linh vật và bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 ở Gia Lai sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn và Pleiku.

Countdown Gia Lai 2026 kết nối hai điểm cầu Quy Nhơn – Pleiku

(NLĐO) – Chương trình Countdown Gia Lai 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra tối 31-12, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc.

Lộ trình di dời các khu nhà tập thể cũ tại Quy Nhơn

(NLĐO) - Gia Lai sẽ tổ chức di dời các hộ dân đang sinh sống tại nhiều khu nhà tập thể cũ, xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn phường Quy Nhơn từ quý II-2026.

