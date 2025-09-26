Người bệnh đi khám ở TP HCM không còn cảnh xếp hàng cầm hồ sơ

Sáng 26-9, Sở Y tế TP HCM tổ chức Hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện trên địa bàn TP và chuẩn hoá kho dữ liệu của ngành y tế TP.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Người bệnh đăng ký khám bệnh qua kios tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Tại hội nghị, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết TP có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám, trong đó có 417 phòng khám đa khoa.

Về kết quả triển khai, đến nay, TP có 153/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, đạt tỉ lệ hơn 93%. Trong đó, khối bệnh viện công lập đạt tỉ lệ 100% với 60/60 bệnh viện đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động; khối bệnh viện bộ, ngành có 13/14 đơn vị đã triển khai. Đáng chú ý, ở khối ngoài công lập, dù số lượng cơ sở lớn và đa dạng về quy mô, đã có tới 80/90 bệnh viện đã triển khai, chiếm hơn 89%.

Hệ thống server vận hành bệnh án điện tử tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM)

"Nếu xét theo phạm vi ứng dụng, tỉ lệ bệnh viện triển khai bệnh án điện tử toàn viện đạt mức cao, trong đó 64% bệnh viện công lập và 65% bệnh viện tư nhân đã hoàn thành ở quy mô toàn bộ bệnh viện. Về hình thức đầu tư, phần lớn các bệnh viện lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí" - lãnh đạo Sở Y tế cho biết.

Theo Sở Y tế, thực tế, qua quá trình triển khai cho thấy bệnh án điện tử đã mang lại nhiều lợi ích như rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí và giấy tờ hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Tuy vậy, hiện các bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần có các chính sách và giải pháp thiết thực giúp giải quyết sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các cơ sở, bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các bệnh viện và chi phí vận hành bệnh án điện tử cần sớm được tính đúng, tính đủ vào giá viện phí.

Ngành y tế TP HCM sẽ tiếp tục mở rộng triển khai bệnh án điện tử đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, chuẩn hóa, hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung, bảo đảm an toàn, bảo mật, liên thông.