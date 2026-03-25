Người chồng đập phá taxi ở Bảo Lộc vì... mâu thuẫn với vợ

Ngày 25-3, Công an phường B'lao (tỉnh Lâm Đồng) đã tạm giữ khẩn cấp Lê Hoàng T. (22 tuổi, quê TP Cần Thơ, ngụ phường B'lao - Bảo Lộc) để phục vụ điều tra hành vi "Hủy hoại tài sản".



Lê Hoàng T. là người lái ô tô chèn ép và chặn đường xe taxi trên đường Trần Phú, dùng gậy sắt đập phá phương tiện này vào trưa cùng ngày.

Công an làm việc, lấy lời khai đối với Lê Hoàng T. (áo xám - đen).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy giữa T. và vợ là chị T.M. xảy ra mâu thuẫn nên chị M. gọi xe taxi đến đón về nhà mẹ ruột. Khi taxi do anh N.T.L. (26 tuổi, ngụ phường 3 Bảo Lộc) điều khiển đến đón chị M. thì T. điều khiển ô tô đuổi theo.

Khi taxi lưu thông trên đường Trần Phú đoạn gần ngã ba Đại Bình, T. đuổi kịp và ép xe taxi của anh L. dừng lại giữa đường.

Lúc này, nam thanh niên lấy ra một cây gậy sắt đập phá xe taxi, làm vỡ 5 tấm kính (1 kính chắn gió trước, 2 kính chắn gió bên tài xế, 1 kính chắn gió đuôi xe, 1 kính chắn gió phía trước bên phụ).

Hình ảnh T. đập phá xe taxi trên đường Trần Phú vào trưa 25-3.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã quay video và đăng lên mạng xã hội. Do T. tỏ ra hung hãn nên người dân chứng kiến không dám can thiệp. Lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt và làm việc với T..