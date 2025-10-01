HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Người đại diện pháp luật Hoàng Quân Land bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Thy Thơ

(NLĐO) – Cơ quan thuế cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh một số cá nhân, trong đó có người đại diện pháp luật Hoàng Quân Land

Cơ quan thuế tại TP HCM vừa thông báo về việc sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp do còn nợ thuế.

Cụ thể, Thuế TP HCM cho biết đến ngày 31-8, Công ty CP Đầu tư bất động sản Hoàng Quân Land còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 5 tỉ đồng.

Cũng theo Thuế TP HCM, sau 30 ngày kể từ ngày 26-9 (thời điểm phát hành thông báo), Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hoàng Quân Land chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và ông Trương Quốc Bảo, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, của công ty này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ông Trương Anh Tuấn bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Năm 2024, Cục Thuế TP Cần Thơ (hiện là Thuế TP Cần Thơ) từng ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn, là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (mã số thuế: 1800715721). Lý do công ty này bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền hơn 6,2 tỉ đồng đến 31-5-2024. 

Đến tháng 7-2024, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ công bố đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với số tiền 6,2 tỉ đồng. Ngay sau đó, Cục Thuế Cần Thơ đã có Thông báo hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn. 

Ngoài các chức vụ trên, ông Trương Anh Tuấn hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC). 

Tương tự, Thuế TP HCM cũng phát đi thông báo Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 33,7 tỉ đồng.

Vì thế, theo quy định pháp luật sau 30 ngày kể từ ngày 25-9 (thời điểm phát hành thông báo), nếu công ty này chưa nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh bà Nguyễn Thị Phương Tâm, người đại diện pháp luật của Công ty CP Bất động sản Đại Thành Công Group.


Tin liên quan

Đề xuất mới về hoãn xuất cảnh khi doanh nghiệp nợ thuế

Đề xuất mới về hoãn xuất cảnh khi doanh nghiệp nợ thuế

(NLĐO)- VCCI kiến nghị Bộ Tài chính bỏ quy định hoãn xuất cảnh với chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.

Đề xuất xóa nợ thuế với nhiều trường hợp

(NLĐO) - Theo dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về xóa nợ thuế và ấn định thuế cho nhiều đối tượng

Địa ốc Đất Lành, Điền Quân Group... nợ thuế hàng chục tỉ đồng

(NLĐO) - Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nằm trong danh sách nợ thuế và các khoản thu khác do cơ quan thuế công bố.

bất động sản Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nợ thuế Trương Anh Tuấn Hoàng Quân quản lý thuế cấm xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo