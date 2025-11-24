Người đái tháo đường cần biết: Cách đo đường huyết chính xác, đơn giản

Bạn đọc Hoàng Minh Hùng (65 tuổi, ở Đồng Nai) hỏi: Tôi bị đái tháo đường và muốn tự kiểm tra đường huyết tại nhà nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Xin hỏi giới chuyên môn về cách đo đường huyết tại nhà có khó không và cần lưu ý gì để có kết quả chính xác?

Việc tự đo đường huyết tại nhà đang trở thành thói quen quan trọng đối với người mắc đái tháo đường

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) trả lời: Việc tự đo đường huyết tại nhà đang trở thành thói quen quan trọng đối với người mắc đái tháo đường. Khi hiểu rõ mức đường huyết của mình tại từng thời điểm, bệnh nhân có thể xử lý kịp thời tình trạng tăng hoặc hạ đường huyết, đồng thời giảm bớt lo lắng trong sinh hoạt hằng ngày. Đây được coi là yếu tố then chốt trong quản lý đái tháo đường lâu dài.

Quy trình đo đường huyết tại nhà, người bệnh cần tuân thủ một số bước cơ bản sau:

Thứ nhất, chuẩn bị thiết bị đảm bảo máy đo hoạt động tốt, pin đầy và que thử còn hạn sử dụng.

Thứ hai, rửa tay sạch, làm sạch bằng nước ấm và xà phòng, lau khô hoàn toàn để tránh sai lệch kết quả.

Thứ ba, lấy mẫu máu xoa nhẹ ngón tay để tăng lưu thông máu, sau đó dùng kim chích ở đầu ngón giữa hoặc áp út; sau đó lấy một giọt máu đặt lên que thử.

Thứ tư, đọc và ghi nhận kết quả hiển thị sau vài giây. Người bệnh nên ghi lại thời điểm đo và các yếu tố liên quan như bữa ăn, vận động hoặc tình trạng mệt mỏi.

Thứ năm, xử lý vật tư đã dùng gồm kim chích và que thử phải được bỏ vào thùng rác an toàn, tuyệt đối không dùng chung với người khác để phòng ngừa lây nhiễm.

Nên đo đường huyết trước bữa ăn với mục tiêu 80–130 mg/dL. Nếu đo 2 giờ sau ăn, thường dưới 180 mg/dL. Ngoài ra, việc đo bổ sung là cần thiết khi ăn đồ lạ, vận động thay đổi, cơ thể mệt mỏi, bị ốm hoặc đang điều chỉnh thuốc.

Lưu ý, người bệnh không nên sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc hoặc phụ thuộc vào đồng hồ thông minh khi chưa được bác sĩ khuyến cáo. Kết quả sai lệch có thể dẫn đến điều chỉnh điều trị không phù hợp.

Người dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết cũng được khuyên luôn mang theo thực phẩm chứa đường hấp thu nhanh để xử lý hạ đường huyết bất ngờ.