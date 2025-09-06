HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

5 cá thể chim quý vừa được người dân phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- 5 cá thể chim Bồ câu Nicoba quý hiếm được người dân phát hiện bị thương và bàn giao cho Vườn Quốc gia Côn Đảo chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Ngày 6-9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TP HCM) cho biết đã tiếp nhận 5 cá thể chim Bồ câu Nicoba quý hiếm từ Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo. Đây là loài chim nằm trong danh sách cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

5 cá thể chim quý vừa được người dân phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng - Ảnh 1.

Đây là loài chim Bồ câu quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt

Chim Bồ câu Nicoba (Caloenas nicobarica) thuộc họ Bồ câu, phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài chim này nổi bật với bộ lông rực rỡ, đặc biệt phần cổ có lông dài màu xanh lục ánh kim như chiếc bờm, đuôi ngắn màu trắng tạo nên vẻ tương phản độc đáo.

Chúng thường sinh sống trong rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn và các đảo nhỏ, làm tổ trên cây cao và ăn hạt, quả, côn trùng. Do môi trường sống bị thu hẹp cùng nạn săn bắt trái phép, số lượng Bồ câu Nicoba ngoài tự nhiên ngày càng suy giảm nghiêm trọng.

5 cá thể chim quý vừa được người dân phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng - Ảnh 2.

Chúng có bộ lông sặc sỡ nên thường bị săn bắt trái phép và số lương ngày càng giảm

Theo bà Phan Thị Tím, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo, 5 cá thể chim do người dân phát hiện trong tình trạng bị thương và tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng. Thay vì thả trực tiếp vào tự nhiên, các cá thể này đã được chuyển cho Vườn quốc gia Côn Đảo để chăm sóc, phục hồi sức khỏe trước khi tái thả.

Kết quả kiểm tra cho thấy cả 5 cá thể chim, gồm 1 trống và 4 mái, nặng từ 190 - 250 gram, đều bị thương nhẹ.

5 cá thể chim quý vừa được người dân phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng - Ảnh 3.

HIện 5 cá thể chim Bồ câu Nicoba được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Côn Đảo

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó trưởng Phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế - Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho hay khi các cá thể chim hồi phục sức khỏe, đảm bảo thích nghi được với môi trường sống tự nhiên đơn vị sẽ thông báo với Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo để thả về môi trường sống tự nhiên, nơi chúng có thể hòa nhập và sinh sản.

Việc thả chim về môi trường tự nhiên sẽ giúp tăng cường số lượng cá thể trong quần thể, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong thời gian chăm sóc, Vườn quốc gia sẽ giới thiệu loài chim quý hiếm này tới du khách tham quan để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên.

5 cá thể chim quý vừa được người dân phát hiện và bàn giao cho cơ quan chức năng - Ảnh 4.

Khi chúng khỏe mạnh sẽ được thả ra môi trường tự nhiên

vườn quốc gia Côn Đảo chim bồ câu bồ câu Nicoba quý hiếm rừng nguyên sinh rừng ngập mặn Côn Đảo
