Thời sự

Người dân bất an khi dự án tại đèo D'ran không còn bóng dáng công nhân

Trường Nguyên

(NLĐO) - Dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D’ran (phường Xuân Trường - Đà Lạt) đến nay vẫn chưa hoàn thành trong khi mùa mưa bắt đầu đến.

Đèo D'ran nằm trên Quốc lộ 20, là trục đường chính nối trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hoà) với lộ trình đi qua phường Xuân Trường - Đà Lạt về xã D'ran, sau đó xuống đèo Ngoạn Mục để đến Phan Rang.

Ngày 28-10, trên đèo D'ran tại Km262+400 đến Km262+530 – đoạn cầu Treo bị sạt lở vùi lấp. Ngọn đồi bên cạnh đèo cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn nên tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng hơn khiến cơ quan chức năng cấm lưu thông qua đèo.

Để nhanh chóng khắc phục sự cố và xử lý nguy cơ từ các vết nứt trên đồi, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 20 (đoạn đèo D'ran) với kinh phí 5 tỉ đồng.

Sau hơn 40 ngày thi công khẩn trương, đèo D'ran được thông xe trở lại trong khi lực lượng thi công tiếp tục san gạt để xử lý các vết nứt trên đỉnh đồi, gia cố taluy âm và kè bằng rọ đá ở chân đồi. Do vậy phương tiện qua khu vực chủ yếu trên 1 làn xe.

Thế nhưng, khi công trình đang còn dang dở, người lưu thông qua đèo thời gian gần đây nhận thấy cả công trường dự án không còn bóng công nhân hay máy móc thiết bị nào thi công.

Khoảng một nửa mặt đèo được đào lên để gia cố phần taluy âm nhưng đến nay vẫn để đó, không có công nhân và máy móc nào làm việc thời gian qua.

Toàn công trường qua điểm sạt lở trước đây chỉ còn lại 1 chiếc xe múc được để ven đèo, không người trông coi.

Cách đó là hàng chục trụ sắt dùng để gia cố taluy âm được để ven đường trong tình trạng không được che chắn nên xuất hiện gỉ sét.

Một đoạn taluy âm được thi công rồi bỏ không trong tình trạng dang dở, không có lan can hay đèn cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Mặt đất đá cao vút và cheo leo phía ngọn đồi từng xuất hiện vết nứt trong đợt sạt lở năm trước. Người dân phường Xuân Trường - Đà Lạt lo lắng, trong khi mùa mưa sắp đến gần, nếu dự án khắc phục sạt lở đèo D'ran vẫn "đắp chiếu" như hiện nay - với vách đá như trong ảnh thì rất có thể nơi này tiếp tục xảy ra sạt lở.

Khi đó, không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người dân mà còn khiến việc lưu thông bị đứt đoạn, người dân phải đi đường vòng xa hơn, việc vận chuyển nông sản giữa các địa phương thông qua tuyến đèo phải thay đổi lộ trình, tăng chi phí sản xuất.

Đèo D'ran thông xe, đường lên Đà Lạt lưu thông ổn định

(NLĐO) - Sau gần 40 ngày đóng đèo để xử lý sạt lở, đèo D'ran đã lưu thông trở lại trong hôm nay, dành cho xe dưới 5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ.

