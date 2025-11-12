Hơn 9 tỉ đồng để khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D'ran và Gia Bắc

Ngày 12-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 28 (đoạn đèo Gia Bắc) và Quốc lộ 20 (đoạn đèo D'ran).



Ngọn đồi trên đèo D'ran có nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Theo đó, đối với Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Sơn Điền), cơ quan chức năng sẽ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại đoạn Km 47+252 đến Km54+000 để kịp thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đối với tuyến Quốc lộ 20, sẽ khẩn cấp khắc phục sạt lở tại đoạn từ Km262+400 - Km262+530 (khu vực cầu Treo đèo D'Ran, phường Xuân Trường – Đà Lạt).

Tổng kinh phí khắc phục sạt lở là 9,2 tỉ đồng (đèo Gia Bắc 4,2 tỉ đồng, đèo D'ran 5 tỉ đồng) trong thời gian 45 ngày.

Nhiều ngày mưa bão vừa qua, tuyến đường đèo Gia Bắc (nối Đà Lạt với Phan Thiết cũ) xảy ra 3 lần sạt lở khiến giao thông ùn tắc, lực lượng chức năng liên tục ứng trực để xử lý sự cố. Trong khi đó, đường đèo D'ran (nối Đà Lạt với Phan Rang cũ) đến nay vẫn tiếp tục phong tỏa để xử lý một ngọn đồi xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Để tạm thời lưu thông qua đoạn cấm đèo D'ran, hiện người dân phải đi đường tránh dài khoảng 400 m qua vườn cà phê rất sình lầy. Cơ quan chức năng sẽ tạm rải đá cấp phối để mọi người đi lại thuận tiện hơn.