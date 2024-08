Người dân bị sự cố giao thông, gọi ai để được hỗ trợ?

Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Thưa ông, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có chỉ đạo các bộ, ngành địa phương triển khai nhiệm vụ như thế nào?

+ Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia: Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 81 ngày 20-8-2024, trong đó chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9 tuyệt đối an toàn. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ, ban, ngành thực hiện các giải pháp để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tháng cao điểm cho học sinh đến trường.

Hiện nay, các bộ, ban, ngành đã tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương xây dựng các phương án, bố trí lực lượng để hướng dẫn, điều hành giao thông, đảm bảo giao thông an toàn trong quá trình đi lại trong dịp nghỉ Lễ cũng như Tháng An toàn giao thông.

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các địa phương cũng tăng cường các công tác rà soát để đảm bảo về cơ sở hạ tầng và thực hiện các giải pháp thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành và của địa phương, để mục tiêu là đảm bảo an toàn giao thông thông suốt cho người dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9.

- Khi tham gia giao thông, đi lại tàu, xe gặp sự cố trong dịp Lễ 2-9, người dân muốn phản ánh với các cơ quan chức năng thì liên hệ những số điện thoại nào, thưa ông?

+ Để đảm bảo thông tin được kịp thời, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã có văn bản gửi Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí để công khai các số điện thoại đường dây nóng của các cái đơn vị để đảm bảo việc tiếp nhận các thông tin liên quan đến trật tự, an toàn giao thông để xử lý kịp thời.

Ví dụ, đối với phản ánh về lĩnh vực giao thông vận tải, vi phạm giao thông vận tải, người dân có thể liên hệ với số điện thoại: 069 234 2608 hoặc số di động: 099 567 6767 của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp nhận và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp nhận và xử lý.

Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại bến xe, xe chở quá số người quy định, công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân liên hệ với các số máy như 1900545570 (máy lẻ 2) của Phòng Quản lý vận tải và phương tiện người lái - Cục đường bộ Việt Nam.

Phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân liên hệ số điện thoại Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia: 081 911 5911.

Các bất cập về tổ chức giao thông, đường sá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, người dân liên hệ Phòng Quản lý bảo trì đường bộ - Cục đường bộ Việt Nam: 1900 54 55 70 (máy lẻ 4).

Để phản ánh và được giải đáp các thông tin về đường sắt, người dân liên hệ Cục đường sắt Việt Nam: 086 536 7565

Phản ánh và được giải đáp các thông tin về hàng không, liên hệ số điện thoại Cục hàng không Việt Nam: 091 656 2119.

Phản ánh và được giải đáp các thông tin về đường thuỷ, liên hệ số điện thoại Cục đường thủy nội địa: 094 210 7474.

Phản ánh và được giải đáp các thông tin về hàng hải, liên hệ số điện thoại Cục hàng hải Việt Nam: 091 468 9576

Bên cạnh đó, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã đề nghị các địa phương công bố công khai số điện thoại đường dây nóng của địa phương trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân, cũng như các sở, ban, ngành để người dân có thể liên hệ, phản ánh các bất cập về trật tự, an toàn giao thông. Người dân có thể truy cập để kịp thời gửi các thông tin về an toàn giao thông đến các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

- Ủy ban ATGT Quốc gia có khuyến cáo gì với người dân trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh? nhất là vấn đề kẹt xe ở các đô thị lớn và những tuyến đường có lưu lượng lớn các phương tiện tham gia giao thông?

+ Thứ nhất, đề nghị người dân tuyệt đối chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt trong quá trình lưu thông phương tiện, phải chấp hành nghiêm sự hướng dẫn, điều hành giao thông của cơ quan chức năng và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong các lưu thông trên đường để đảm bảo an toàn cho mình và an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.

Thứ hai, người dân cần nắm thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải để nắm bắt được tình hình giao thông, từ đó có những định hướng về hướng tuyến di chuyển để vừa đạt được mục tiêu cá nhân, cũng đảm bảo phù hợp với tình hình giao thông hiện tại, đặc biệt là giảm bớt việc gây xung đột giao thông cũng như gây ra các ùn tắc ở các tuyến đường, khu vực trọng điểm.

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các quy pháp luật thì người dân cũng cần kịp thời phản ánh cho cơ quan chức năng về các tồn tại, bất cập liên quan đến an toàn giao thông, để cơ quan chức năng có thể chủ động phát hiện và xử lý ngay từ đầu nhằm chủ động phòng ngừa, góp phần giúp cho tình hình trật tự, an giao thông được an toàn, thông suốt trong dịp Lễ cũng như là trong tháng 9.