Thời sự Chính trị

Người dân cả nước xuống đường mừng chiếc HCV SEA Games của U22 Việt Nam

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân ở Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa... đã đổ ra đường ăn sau chiến thắng của U22 Việt Nam.

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân ở Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa... đã đổ ra đường ăn sau chiến thắng của U22 Việt Nam.

CLIP: Người dân đổ ra đường mừng U23 Việt Nam chiến thắng.

Tối 18-12, sau khi U22 Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở trận chung kết vô địch SEA Games, rất đông người hâm mộ TPHCM đồng loạt xuống đường mừng chiến thắng.

Người dân cả nước ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Dòng người đông nghịt trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam.

Khi trận đấu vừa kết thúc, các đường sá đông nghẹt người đồng loạt đổ ra đường. Họ cầm kèn, cờ,... chạy trên đường mừng chiến thắng. 

Nhiều người dân cho biết đã rất vui khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Người dân cả nước ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Người cầm cờ đổ ra đường Phạm Văn Đồng, TPHCM.

Người dân cả nước ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên đường phố.

Người dân cả nước ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Đông nghẹt người "đi bão" sau chiến thắng.


Người dân cả nước ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Người dân cả nước ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Người dân cả nước ăn mừng sau chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 7.



Thủ tướng kể chuyện chờ 5 giờ đón đội U23 Việt Nam với chủ tịch FIFA

Thủ tướng kể chuyện chờ 5 giờ đón đội U23 Việt Nam với chủ tịch FIFA

(NLĐO)- Tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sáng 8-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thuật lại chuyện ông đợi 5 giờ, lùi chuyến bay công tác miền Nam để đón đội tuyển U23 Việt Nam do đội được chào đón vô cùng nồng nhiệt ngày về nước..

Thủ tướng gửi thư cảm ơn các cơ quan tổ chức lễ đón U23 Việt Nam an toàn

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong thành tích đạt được và bản lĩnh, ý chí của đội bóng đá U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực vùng miền của đất nước.

Đề nghị bảo đảm an ninh cho CĐV sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam

(NLĐO)- Bộ Ngoại giao đưa ra một số khuyến cáo đối với cổ động viên sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam, công bố đường dây nóng để các công dân Việt liên hệ khi cần thiết; đề nghị Trung Quốc có biện pháp bảo đảm an ninh cho CĐV Việt Nam.

