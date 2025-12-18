Người dân cả nước xuống đường mừng chiếc HCV SEA Games của U22 Việt Nam
(NLĐO) - Hàng ngàn người dân ở Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa... đã đổ ra đường ăn sau chiến thắng của U22 Việt Nam.
CLIP: Người dân đổ ra đường mừng U23 Việt Nam chiến thắng.
Tối 18-12, sau khi U22 Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở trận chung kết vô địch SEA Games, rất đông người hâm mộ TPHCM đồng loạt xuống đường mừng chiến thắng.
Khi trận đấu vừa kết thúc, các đường sá đông nghẹt người đồng loạt đổ ra đường. Họ cầm kèn, cờ,... chạy trên đường mừng chiến thắng.
Nhiều người dân cho biết đã rất vui khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.
Bình luận (0)