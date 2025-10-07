HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Việt Nam sẵn sàng thi đấu với Qatar

Tường Phước

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu cọ xát quốc tế.

Hướng tới hai mục tiêu trọng điểm tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12-2025 và Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam được tạo điều kiện sang UAE để tập huấn, thi đấu giao hữu cọ xát quốc tế từ ngày 7-10.

U23 Việt Nam sẵn sàng thi đấu với Qatar - Ảnh 1.

Danh sách U23 Việt Nam hội quân kỳ này thiếu vắng nhiều trụ cột. Nhóm 8 cầu thủ nổi bật ở vòng loại U23 châu Á 2026 gồm: Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc được đôn lên tuyển Việt Nam thi đấu với Nepal.

Trong khi đó, tiền vệ Đinh Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ gặp tổn thương cơ khép phải, cần thời gian điều trị nên lỡ cơ hội sang UAE. Ban huấn luyện đã triệu tập bổ sung Lê Đình Long Vũ (CLB SLNA) và Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình) thay thế.

Chia sẻ trước khi đội lên đường, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “U23 Việt Nam vẫn đang thực hiện đúng lộ trình hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trước mắt, đội sẽ có các giai đoạn tập trung khác nhau để kiểm nghiệm và hoàn thiện lực lượng. Với riêng đợt tập trung tháng 10 này, HLV trưởng Kim Sang-sik đã trao đổi rất cụ thể về chuyên môn. Đội cần chú trọng khả năng chuyền bóng, giữ cự ly đội hình hợp lý và tăng hiệu quả tấn công lẫn phòng thủ”.

U23 Việt Nam sẵn sàng thi đấu với Qatar - Ảnh 2.

Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu với U23 Qatar, diễn ra vào ngày 9 và 13-10. HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ được thử thách, giúp ban huấn luyện đánh giá, rà soát lực lượng.

“Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ tốt để tiến cử với HLV Kim Sang-sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo” - ông Vinh nói thêm.

Về phần mình, tiền vệ Nguyễn Văn Trường chia sẻ: “Thời gian qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã được LĐBĐ Việt Nam tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu và chuyến tập huấn quốc tế có chất lượng chuyên môn cao. Toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai giải đấu quan trọng sắp tới. Chúng tôi sẽ nỗ lực để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ”.

Chuyến tập huấn tại UAE là bước quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị toàn diện mà VFF đã xây dựng cho U23 Việt Nam, nhằm giúp đội hình trẻ tiếp tục phát triển, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và hướng tới những thành tích mới. Chuyến tập huấn này cũng là một phần trong chương trình hợp tác phát triển bóng đá giữa VFF và LĐBĐ Qatar ký kết từ năm 2023.

