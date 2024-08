Ngày 23-8, Phòng CSGT Công an TP HCM cho biết kể từ thời điểm Giám đốc Công an TP HCM có thư ngỏ về việc phát động phong trào toàn dân phát hiện, cung cấp thông tin hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông (tính từ đầu tháng 7 tới nay), người dân đã cung cấp 422 thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Thư ngỏ của Giám đốc Công an TP HCM

Các lỗi vi phạm phổ biến bị phản ánh là: dừng, đỗ xe trái quy định pháp luật; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; lưu thông vào đường có biển báo cấm; không đi đúng làn đường, phần đường; đón, trả khách nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; điều khiển xe đi ngược chiều…

Phòng CSGT tiếp nhận và chuyển cho các đơn vị CSGT thuộc Công an TP HCM 199 tin để tiếp tục xác minh mời chủ phương tiện, người vi phạm đến đấu tranh xử lý.

Trong đó, đã ra quyết định xử phạt 23 trường hợp với số tiền hơn 57,9 triệu đồng; có 223 tin không đủ cở sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13-6-2024, Giám đốc Công an TP HCM đã có thư ngỏ về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thư ngỏ được gửi đến nhân trên địa bàn TP với mong muốn người dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lực lượng Công an TP nói chung và lực lượng CSGT nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân. Công an TP HCM tổ chức mở rộng tiếp nhận thông tin, hình ảnh, video người dân phản ảnh qua số điện thoại đường dây nóng (0326.08.08.08), qua hộp thư điện tử của Phòng CSGT (csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn) và trên Trang ZOA CSGT; tiếp nhận trực tiếp tại các trụ sở của các Đội/Trạm thuộc Phòng CSGT, Đội CSGT – TT các quận, huyện, TP Thủ Đức.