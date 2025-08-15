HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CSGT TP HCM đưa ra thông điệp nóng sau hàng loạt thanh niên "làm xiếc" trên đường

Anh Vũ

(NLĐO) - Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây nguy hiểm trên đường.

Chiều 15-8, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết vừa xử lý nhiều thanh niên "làm xiếc" trên đường.

CSGT TP HCM đưa ra thông điệp nóng sau hàng loạt thanh niên "làm xiếc" trên đường- Ảnh 1.

C.H.T.A tại cơ quan công an.

Điển hình, chiều 12-8, C.H.T.A (22 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) chạy mô tô hiệu Suzuki GSX 150R trên đường Trường Sa, xã Long Sơn (TP HCM) trong tư thế buông cả 2 tay. Đáng nói, A. nhờ người quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Đội CSGT số 2 (thuộc PC08) sau đó phối hợp Công an xã Hóc Môn lập biên bản hành chính A. lỗi buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe, đồng thời tịch thu luôn xe máy, theo quy định tại điểm a, khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Ngày 7-8, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (thuộc PC08) cũng xử lý một trường hợp tương tự khi nhận được phản ánh qua fanpage Cục CSGT (Bộ Công an).

Cụ thể, ngày 5-8, N.T.Đ (22 tuổi, ngụ xã Tân An Hội) chạy xe SH "bốc đầu" tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu – Tống Văn Hên (quận Tân Bình cũ). Toàn bộ quá trình này được quay video clip và đăng tải trên mạng xã hội.

CSGT TP HCM đưa ra thông điệp nóng sau hàng loạt thanh niên "làm xiếc" trên đường- Ảnh 2.

C.H.T.A thả hai tay rồi đăng lên mạng xã hội TikTok.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất xử phạt Đ. lỗi điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh và không có giấy phép lái xe, đồng thời tịch thu luôn xe.

Theo PC08, chạy xe không đúng tư thế là hành vi vi phạm nghiêm trọng, bởi người lái bị hạn chế tầm nhìn và khả năng kiểm soát phương tiện, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngoài ra, việc cố tình biểu diễn, quay clip, đăng tải lên mạng xã hội cũng góp phần lan tỏa những hình ảnh không đẹp, xúi giục hành vi nguy hiểm trong cộng đồng, đặc biệt với lứa tuổi thanh thiếu niên.

CSGT TP HCM đưa ra thông điệp nóng sau hàng loạt thanh niên "làm xiếc" trên đường- Ảnh 3.

N.T.Đ biểu diễn bốc đầu, bị tịch thu xe.

"Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện sai tư thế, biểu diễn nguy hiểm trên đường" - đại diện PC08 nói.

