Người dân đổ xô check-in đàn ngựa oai phong gây sốt ở Quảng Trị

Ngày 14-2 (nhằm ngày 27 Tết), nhiều người dân đã tìm đến xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để được chiêm ngưỡng,"check-in" cùng đàn linh vật ngựa oai phong trưng bày tại công viên xã này.

Đàn linh vật ngựa gồm 8 con, trong tư thế phi nước đại, biểu trưng cho sự phát tài, phát lộc, bứt phá và thành công. Mỗi con ngựa mang một dáng vẻ riêng - mạnh mẽ, hiên ngang, thần thái sắc nét, sống động và đầy cuốn hút.

Nhiều người dân đến tham quan, "check-in" cùng đàn linh vật ngựa oai phong ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

8 linh vật ngựa này mang thông điệp "Mã đáo thành công", do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, ngụ xã Triệu Bình, Quảng Trị) chế tác. Nghệ nhân Đinh Văn Tâm là người từng chế tác các linh vật trưng bày dịp Tết được dư luận chú ý, khen ngợi.

Ông Trần Phước Cường, Trưởng Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, cho biết sau hơn nửa tháng trưng bày, địa phương này đã đón khoảng 20.000 lượt người đến tham quan, chiêm ngưỡng đàn linh vật ngựa.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, để phục vụ du khách gần xa, tại Công viên Lao Bảo sẽ có khoảng 20 gian hàng trưng bán nhiều sản phẩm, ẩm thực đặc trưng của vùng biên.