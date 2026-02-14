HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Người dân đổ xô check-in đàn ngựa oai phong gây sốt ở Quảng Trị

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau hơn nửa tháng trưng bày, có khoảng 20.000 lượt người đến tham quan, "check-in" cùng đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị

Ngày 14-2 (nhằm ngày 27 Tết), nhiều người dân đã tìm đến xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) để được chiêm ngưỡng,"check-in" cùng đàn linh vật ngựa oai phong trưng bày tại công viên xã này.

Đàn linh vật ngựa gồm 8 con, trong tư thế phi nước đại, biểu trưng cho sự phát tài, phát lộc, bứt phá và thành công. Mỗi con ngựa mang một dáng vẻ riêng - mạnh mẽ, hiên ngang, thần thái sắc nét, sống động và đầy cuốn hút.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Nhiều người dân đến tham quan, "check-in" cùng đàn linh vật ngựa oai phong ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

8 linh vật ngựa này mang thông điệp "Mã đáo thành công", do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, ngụ xã Triệu Bình, Quảng Trị) chế tác. Nghệ nhân Đinh Văn Tâm là người từng chế tác các linh vật trưng bày dịp Tết được dư luận chú ý, khen ngợi.

Ông Trần Phước Cường, Trưởng Phòng Kinh tế xã Lao Bảo, cho biết sau hơn nửa tháng trưng bày, địa phương này đã đón khoảng 20.000 lượt người đến tham quan, chiêm ngưỡng đàn linh vật ngựa.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, để phục vụ du khách gần xa, tại Công viên Lao Bảo sẽ có khoảng 20 gian hàng trưng bán nhiều sản phẩm, ẩm thực đặc trưng của vùng biên.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Trong ngày 14-2, rất đông người dân đến "check-in" với đàn linh vật ngựa trưng bày ở Công viên Lao Bảo

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 4.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 5.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 6.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 7.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 8.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 9.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 10.

Dòng người đến "check-in" đàn linh vật ngựa oai phong ở Quảng Trị - Ảnh 11.

Ngắm loạt linh vật ngựa ở Quảng Trị do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác

Ngắm loạt linh vật ngựa ở Quảng Trị do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác

(NLĐO) - Từ đồng bằng đến miền biên giới Quảng Trị đều có các linh vật ngựa dũng mãnh do nghệ nhân Đinh Văn Tâm và cộng sự chế tác

Trung tâm TP HCM rộn ràng sắc xuân với hàng loạt linh vật ngựa

(NLĐO) – Trung tâm TP HCM bừng sáng với những mô hình ngựa đủ mọi phong cách, sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ đầy phấn khởi.

Cận cảnh linh vật ngựa "mã đáo thành công" đón xuân ven sông Đồng Nai

(NLĐO)-Cụm 8 linh vật ngựa “mã đáo thành công” đã được trưng bày tại đường hoa ven sông Đồng Nai trở thành điểm thu hút đông đảo người dân và du khách

tỉnh Quảng trị du khách tham quan Tết linh vật tết nguyên đán linh vật ngựa ngựa Lao Bảo linh vật ngựa ở Quảng Trị năm Bính Ngọ 2026
