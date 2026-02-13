Ngày 13-2 (26 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Văn Trị mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 ven sông Đồng Nai đang gấp rút vào những công đoạn hoàn chỉnh cuối cùng.

Với không gian “Xuân gắn kết - Tết an vui”, cùng cụm linh vật ngựa mang ý nghĩa "Mã đáo thành công", thể hiện khát vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Tổng thể đường hoa được thiết kế thành 4 không gian trang trí với 4 mô hình trung tâm và 13 tiểu cảnh gồm: Không gian mừng xuân Bính Ngọ 2026; không gian Kid Zone; không gian bản sắc văn hóa.

Với chủ đề: "Xuân gắn kết - Tết chung một nhà", đường hoa Nguyễn Văn Trị dự kiến khai mạc lúc 19 giờ tối nay (13-2, tức 26 tháng Chạp) và kéo dài đến 22 giờ ngày 22-2 (mùng 6 Tết), đoạn từ giao lộ Hoàng Minh Châu - Nguyễn Văn Trị đến cầu mới Hóa An, với tổng chiều dài hơn 600 m.

Bên cạnh việc tham quan, thưởng lãm đường hoa, người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các chương trình nghệ thuật chào mừng, trưng bày sách, báo xuân… góp phần lan tỏa không khí Tết vui tươi, lành mạnh, văn minh. Kinh phí thực hiện đường hoa hơn 6 tỉ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

2 linh vật ngựa màu vàng tại đầu đường hoa Tết Nguyễn Văn Trị, gần cầu Hóa An

8 linh vật ngựa tại trung tâm. đường hoa Nguyễn Văn Trị

Du khách chụp ảnh kỷ niệm

Một số tiểu cảnh tại đường hoa Tết Nguyễn Văn Trị sẽ khai mạc vào tối nay