HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cận cảnh linh vật ngựa "mã đáo thành công" đón xuân ven sông Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Cụm 8 linh vật ngựa “mã đáo thành công” đã được trưng bày tại đường hoa ven sông Đồng Nai trở thành điểm thu hút đông đảo người dân và du khách

Ngày 13-2 (26 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Văn Trị mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 ven sông Đồng Nai đang gấp rút vào những công đoạn hoàn chỉnh cuối cùng.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 1.

Với không gian “Xuân gắn kết - Tết an vui”, cùng cụm linh vật ngựa mang ý nghĩa "Mã đáo thành công", thể hiện khát vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.

Tổng thể đường hoa được thiết kế thành 4 không gian trang trí với 4 mô hình trung tâm và 13 tiểu cảnh gồm: Không gian mừng xuân Bính Ngọ 2026; không gian Kid Zone; không gian bản sắc văn hóa.

Với chủ đề: "Xuân gắn kết - Tết chung một nhà", đường hoa Nguyễn Văn Trị dự kiến khai mạc lúc 19 giờ tối nay (13-2, tức 26 tháng Chạp) và kéo dài đến 22 giờ ngày 22-2 (mùng 6 Tết), đoạn từ giao lộ Hoàng Minh Châu - Nguyễn Văn Trị đến cầu mới Hóa An, với tổng chiều dài hơn 600 m.

Bên cạnh việc tham quan, thưởng lãm đường hoa, người dân và du khách còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các chương trình nghệ thuật chào mừng, trưng bày sách, báo xuân… góp phần lan tỏa không khí Tết vui tươi, lành mạnh, văn minh. Kinh phí thực hiện đường hoa hơn 6 tỉ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 2.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 3.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 4.

2 linh vật ngựa màu vàng tại đầu đường hoa Tết Nguyễn Văn Trị, gần cầu Hóa An

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 5.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 6.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 7.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 8.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 9.

8 linh vật ngựa tại trung tâm. đường hoa Nguyễn Văn Trị

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 10.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 11.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 12.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 13.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 14.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 15.

Linh vật ngựa mã đáo thành công đón Xuân 2026 ven sông Đồng Nai - Ảnh 16.

Một số tiểu cảnh tại đường hoa Tết Nguyễn Văn Trị sẽ khai mạc vào tối nay

Thăm dò ý kiến

Linh vật Ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

CLIP: Chiêm ngưỡng 8 linh vật ngựa cưỡi trên sóng hoa ở Cần Thơ

CLIP: Chiêm ngưỡng 8 linh vật ngựa cưỡi trên sóng hoa ở Cần Thơ

(NLĐO) - Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ đang dần hoàn thiện với nhiều tiểu cảnh đặc sắc, nổi bật là cụm linh vật ngựa mang ý nghĩa phát triển.

VIDEO: Linh vật ngựa bất ngờ bốc cháy tại quảng trường đông người

(NLĐO) - Trong lúc thi công hoàn thiện hạng mục trang trí Tết tại quảng trường, một linh vật ngựa bất ngờ bốc cháy.

Lộ diện đàn linh vật ngựa vàng, ngựa bạc của Nha Trang - Khánh Hòa

(NLĐO) - Công trình chào xuân Bính Ngọ 2026 của Nha Trang - Khánh Hòa về cơ bản đã hoàn thiện, sẵn sàng đón tiếp du khách với đàn ngựa độc đáo

tỉnh đồng nai linh vật đường hoa Tết ngựa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo