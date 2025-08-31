HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Người dân khu vực Bình Dương cũ xem bắn pháo hoa Lễ 2-9 ở đâu?

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tại khu vực Bình Dương (cũ), địa điểm bắn pháo hoa sẽ tổ chức tại Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương)

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, chào mừng 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), TP HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 4 địa điểm. 

Trong đó, bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Cùng 1 điểm bắn tầm thấp ở công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Người dân khu vực Bình Dương cũ xem bắn pháo hoa Lễ 2-9 ở đâu?- Ảnh 1.

Người dân khu vực Bình Dương (cũ) xem bắn pháo hoa tại công viên trung tâm Thành phố mới

Tại khu vực Bình Dương (cũ), địa điểm bắn pháo hoa sẽ tổ chức tại Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ tối 2-9.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân khấu công viên trung tâm, ngay khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của HTV, người dân nên đến trước 15 phút để ổn định vị trí.

Lưu ý, người dân đi xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa có thể di chuyển qua nhiều tuyến đường để tránh tình trạng ùn tắc, gồm: Đường Huỳnh Văn Lũy, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Kiệt; Lê Lợi...

Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.


bắn pháo hoa sông Sài Gòn tỉnh Bình Dương nghệ sĩ nổi tiếng trung tâm thành phố Chương trình nghệ thuật
    Thông báo