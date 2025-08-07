Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh

Ngày 7-8, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương chuẩn bị và tổ chức thật tốt chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ngày 7-8. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trên phạm vi cả nước, cũng như chuẩn bị cho triển lãm thành tựu "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đặc biệt, tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 34 tỉnh, thành phố mừng Quốc khánh, cũng như các hoạt động văn hóa khác nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực, truyền cảm hứng trong toàn xã hội.



Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm đảm bảo chính quyền địa phương hoạt động đồng bộ, thông suốt, đáp ứng các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình cả thế giới và trong nước để có phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phù hợp với diễn biến của tình hình; bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý; tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Bộ Tài chính cần tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đạt 100% kế hoạch, đưa 1 triệu tỉ đồng vào nền kinh tế.

Đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải rà soát, có công cụ để kiểm tra, đánh giá, thấy rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết thuộc "bộ tứ trụ cột", Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là lương thực, thực phẩm và xăng dầu, năng lượng, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ cơ sở trường, lớp học đảm bảo khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới, cũng như tăng cường cán bộ y tế và cơ sở vật chất cho y tế ở cơ sở.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan hoàn thành thêm một bước các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị về phát triển y tế, giáo dục, văn hóa trong thời gian tới; rà soát, chuẩn bị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.