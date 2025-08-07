Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh

Minh Chiến

(NLĐO)- Chỉ đạo trên được Thủ tướng đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 7-8, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương chuẩn bị và tổ chức thật tốt chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ngày 7-8. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng tổ chức tốt lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trên phạm vi cả nước, cũng như chuẩn bị cho triển lãm thành tựu "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đặc biệt, tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 34 tỉnh, thành phố mừng Quốc khánh, cũng như các hoạt động văn hóa khác nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực, truyền cảm hứng trong toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm đảm bảo chính quyền địa phương hoạt động đồng bộ, thông suốt, đáp ứng các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình cả thế giới và trong nước để có phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phù hợp với diễn biến của tình hình; bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý; tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Bộ Tài chính cần tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng 25% so với dự toán; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo đạt 100% kế hoạch, đưa 1 triệu tỉ đồng vào nền kinh tế.

Đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phải rà soát, có công cụ để kiểm tra, đánh giá, thấy rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết thuộc "bộ tứ trụ cột", Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là lương thực, thực phẩm và xăng dầu, năng lượng, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cần phối hợp với các địa phương rà soát toàn bộ cơ sở trường, lớp học đảm bảo khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới, cũng như tăng cường cán bộ y tế và cơ sở vật chất cho y tế ở cơ sở.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan hoàn thành thêm một bước các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Bộ Chính trị về phát triển y tế, giáo dục, văn hóa trong thời gian tới; rà soát, chuẩn bị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Tin liên quan

Thủ tướng: Điều hành kinh tế chịu áp lực lớn về tỉ giá, lạm phát và thuế quan

Thủ tướng: Điều hành kinh tế chịu áp lực lớn về tỉ giá, lạm phát và thuế quan

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỉ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi sở hữu chéo, cấp tín dụng cho doanh nghiệp "sân sau"

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công an nhân dân là "điểm tựa bình yên" của nhân dân

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, lực lượng CAND đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, an toàn.

bắn pháo hoa thủ tướng phạm minh chính Quốc khánh 2-9 họp Chính phủ tăng trưởng kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo