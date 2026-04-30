Thời sự

Người dân mang bao tải đựng tiền đền bù đất dự án Olympic

Ng.Hưởng

(NLĐO) - Xã Thanh Oai tiếp tục chi trả tiền bồi thường, đền bù đất dự án Khu đô thị thể thao Olympic cho người dân, nhiều hộ mang bao tải đựng tiền.

Ngày 29-4, UBND xã Thanh Oai (TP Hà Nội) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 107 hộ dân thôn Động Giã có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Tổng diện tích thu hồi trong đợt 1 khoảng 31,22ha, với kinh phí chi trả gần 340 tỉ đồng.

đền bù đất - Ảnh 1.

Một người dân mang bao tải đi đựng tiền đề bù đất. Ảnh: UBND xã Thanh Oai

Theo UBND xã Thanh Oai, quá trình chi trả được thực hiện công khai, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân. Các lực lượng chức năng được bố trí trực tiếp tại điểm chi trả để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, hạn chế tối đa sai sót.

Các khoản chi trả bao gồm tiền bồi thường đất nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cùng tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng. Danh sách và mức chi trả được công khai rõ ràng để người dân theo dõi, giám sát.

Người dân ngồi kín nhà văn hóa thôn Động Giã làm thủ tục và nhận tiền đền bù. Đáng chú ý, nhiều hộ, cá nhân mang theo bao tải đi để đựng tiền.

Theo phương án được phê duyệt, mức bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với đất nông nghiệp là 1.085.000 đồng/m² (chưa bao gồm hỗ trợ ổn định đời sống). Ngoài ra, các hộ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ được thưởng 10.000 đồng/m², tối đa không quá 10 triệu đồng mỗi chủ sử dụng đất.

đền bù đất - Ảnh 2.
đền bù đất - Ảnh 3.
đền bù đất - Ảnh 4.

Người dân làm thủ tục tại nhà văn hóa, mang bao tải đựng tiền đền bù đất. Ảnh: UBND xã Thanh Oai

Xã Thanh Oai đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung vào công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ. Đến nay, địa phương đã hoàn thành chi trả cho 880 hộ dân (đợt 1) tại 8/23 thôn có đất thu hồi, với tổng diện tích khoảng 118ha, kinh phí hơn 1.290 tỉ đồng.

Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các trường hợp còn vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững tiến độ thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch huyện Hóc Môn nói "nhiều dự án đền bù đất chưa sát thực tế"!

(NLĐO) - Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, nhiều dự án được duyệt quy hoạch nhưng kéo dài qua nhiều năm, đến khi áp giá đền bù không phù hợp với thực trạng sử dụng, giá đền bù thấp hơn nhiều so với giá thị trường, người dân không đồng ý.

Tiền đền bù đất bị "chia đều", người dân bất bình

Lý giải về việc "cào bằng" chia tiền đền bù, lãnh đạo xã Quảng Đông cho biết việc này là do "lịch sử để lại" và dựa trên sự đồng thuận của người dân.

Hơn 2 thập kỷ mòn mỏi chờ đền bù

Hàng chục năm nhường đất cho dự án khu dân cư đồi An Tôn, người dân phải sống tạm bợ trong khi chủ đầu tư và chính quyền vẫn đang loay hoay xử lý vướng mắc

