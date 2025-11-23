Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sau cơn lũ lịch sử, rất nhiều vật dụng, tài sản của người dân Nha Trang bị hư hỏng phải vứt bỏ tạo nên lượng rác rất lớn.

CLIP: Nhiều tuyến đường ở Nha Trang còn "ngập" trong rác

Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 1.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, các phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang là những điểm ngập nặng. Hình ảnh rác thải được tập kết hai bên đường Nguyễn Khuyến, lẫn với bùn đất do lũ kéo về.

Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 2.

Sau lũ, nhiều tài sản của người dân như tủ gỗ, bàn ghế, nệm, chăn màn, thiết bị điện tử... ngâm trong nước nhiều ngày bị hư hỏng phải bỏ.

Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 3.

Một trong hàng trăm điểm tập kết rác sau lũ trên đường 23 Tháng 10, đoạn gần cầu Dứa vào chiều 23-11. "Nước lên nhanh, tôi vừa kê đồ đạc lên cao thì nước cũng dâng theo, không còn cách nào khác phải bỏ đó để lên cao tránh lũ cho an toàn" - người dân đường 23 Tháng 10 cho biết.

img
img
img

Để sớm ổn định cuộc sống, những ngày này, nhiều dân phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang phải dồn lực để dọn rác, mọi hoạt động buôn bán phải dừng lại.

Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 7.

Chuối và hoa của người phụ nữ sống gần chợ Vĩnh Thái bị "nhuộm" màu bùn đất, phải dùng nước rửa sạch trước khi bán cho người dân.

Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 8.
Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 9.
Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 10.

Lũ ngập quá sâu, hàng trăm xe của người dân để trong nhà cũng chìm trong nước. Sau lũ, hàng ngàn xe máy cần tìm nơi sửa, các tiệm sửa xe làm việc cật lực vẫn không xuể.

Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 11.
Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 12.

Một điểm bán dép, quần áo may sẵn trên đường 23 Tháng 10 tấp nập người mua. Sau lũ, đây là những mặt hàng thiết yếu vì rất nhiều hộ dân không kịp di dời đồ đạc, cũng chưa kịp giặt phơi.

Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 13.

Nhóm thiện nguyện đi xe tải phát chăn cho người dân ở Nha Trang.

Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 14.
Nhiều tuyến đường Nha Trang còn "ngập" trong rác - Ảnh 15.

Để sớm ổn định cuộc sống, các lực lượng chức năng, trong đó có nhiều dân quân và các chiến sĩ quân đội đã tỏa ra nhiều con đường giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử vừa qua.

Tin liên quan

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân

(NLĐO)- Nhà cửa ở tâm lũ Nha Trang - thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - bị nước nhấn chìm, nhiều người dân phải phá mái nhà thoát ra

Nha Trang người dân tập trung dọn lũ, hỗ trợ vùng còn ngập

(NLĐO) - Khu vực phía Tây Nha Trang nước đang rút nhưng một số khu vực vẫn còn ngập sâu, lực lượng cứu nạn tập trung đưa người dân đến nơi an toàn

Khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân bị nước cuốn trôi từ sông Cái Nha Trang ra biển

(NLĐO)- Nước sông Cái (Nha Trang) dâng cao khiến một phương tiện bị chìm, cuốn theo hai ngư dân ra biển Nha Trang

Nha Trang Khánh Hoà lũ lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo