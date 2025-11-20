HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân bị nước cuốn trôi từ sông Cái Nha Trang ra biển

Thái Tĩnh

(NLĐO)- Nước sông Cái (Nha Trang) dâng cao khiến một phương tiện bị chìm, cuốn theo hai ngư dân ra biển Nha Trang

Rạng sáng ngày 20-11, Đồn Biên phòng Cầu Bóng (Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa) tiếp nhận tin báo về việc một phương tiện neo đậu trên sông Cái Nha Trang bị chìm do nước lũ dâng cao, khiến hai ngư dân bị trôi ra vịnh Nha Trang trong điều kiện mưa to, gió lớn.

Khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên vịnh Nha Trang - Ảnh 1.

Biên phòng Khánh Hoà triển khai công tác hỗ trợ người dân

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cầu Bóng đã kích hoạt công tác cứu hộ, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng chức năng và nhanh chóng xác định vị trí khu vực nghi ngờ hai ngư dân gặp nạn.

Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nha Trang trưng dụng phương tiện của Công ty Cổ phần Vinpearl Nha Trang, cùng 5 cán bộ chiến sĩ cơ động ra khu vực vịnh Nha Trang tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, sóng lớn, việc tiếp cận và quan sát gặp nhiều khó khăn.

Tiếp đó, lúc 3 giờ 30 phút, Biên phòng Khánh Hoà tiếp tục điều động tàu CN-09 BP 33.19.01 của Hải đội , tiếp cận hiện trường mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân mất tích.

Khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên vịnh Nha Trang - Ảnh 2.

Hiện tại, lực lượng Biên phòng Khánh Hoà phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 ngư dân bị mất tích tối qua, đồng thời thông báo cho Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV, Đài thông tin Duyên hải Nha Trang và Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để hỗ trợ.

Danh tính một trong 2 ngư dân được xác định là anh Trần Ngọc Nhật (1989), trú tại Tổ dân phố Hà Ra 3, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tin liên quan

CLIP: Bộ đội biên phòng tiếp cận tàu cá, cứu ngư dân bất tỉnh

CLIP: Bộ đội biên phòng tiếp cận tàu cá, cứu ngư dân bất tỉnh

(NLĐO) - Ngư dân gặp nạn khi đánh bắt trên vùng biển Đà Nẵng vừa được đưa về đất liền an toàn.

Điều tàu biên phòng khẩn cấp đưa cụ bà 72 tuổi từ đảo về đất liền

(NLĐO) – Một cụ bà tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, Đà Nẵng) cần phải chuyển viện nhưng sóng to gió lớn khiến việc huy động phương tiện gặp khó khăn.

Lũ trên 2 sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa vượt lịch sử 1993 và 1986, bao giờ miền Trung mới giảm mưa?

(NLĐO) - Lũ trên sông Ba ở Đắk Lắk đã trên báo động 3 tới 6,49 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1993; trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lịch sử năm 1986.

lực lượng chức năng vịnh Nha Trang Khánh Hoà Bộ đội biên phòng ngư dân gặp nạn
