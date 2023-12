Người dân nói gì khi ở trong chung cư không bảo đảm phòng cháy chữa cháy?

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ hai công trình khu nhà ở cao tầng tại TP Thuận An vì không đủ điều kiện về PCCC.



Chung cư bị tạm đình chỉ, người dân vẫn sinh hoạt bình thường

Theo đó, hai chung cư bị tạm đình chỉ là Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An, khu phố Long Thới và Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết.

Lý do bị tạm đình chỉ là hai công trình này chưa nghiệm thu về PCCC đã cho cư dân vào ở, nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

Cơ quan chức năng dán thông báo ngay trước sảnh chung cư Eden - Thuận An

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 30-12, cư dân tại chung cư Eden - Thuận An vẫn đang sinh sống tại đây, dù ngay trước sảnh chung cư, cơ quan chức năng đã dán thông báo với nội dung: Công trình thuộc dự án khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An không đảm bảo an toàn PCCC-CNCH, hiện đang bị đình chỉ hoạt động.

Nhiều người đang sinh sống tại chung cư Eden Thuận An cho biết dù cơ quan chức năng đã đến dán thông báo nhưng đến nay, cư dân ở đây vẫn chưa nhận được thông báo di dời.

Dù dự án bị đình chỉ song cư dân vẫn ở tại chung cư Eden - Thuận An, tiềm ẩn nhiều rủi ro

"Bản thân tôi và cư dân ở đây chỉ mong muốn các cơ quan liên quan sớm yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện dự án, vì sống trong tình trạng như hiện nay không biết tai họa sẽ ập đến khi nào" - một cư dân nói.

Khách hàng bức xúc

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có bài viết "Nhiều dự án bất động sản nhận "tối hậu thư" ngày 8-8-2023. Nội dung bài viết phản ánh dự án khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An không chỉ khiến khách hàng mua căn hộ mà cả chính quyền địa phương cũng bức xúc vì chậm bàn giao nhà.

Dự án này có tên thương mại là dự án Vista Riverside (tọa lạc tại đường 3 Tháng 2, phường Lái Thiêu, TP Thuận An) do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Nam Minh làm đơn vị phát triển,

Ghi nhận khu vực nhà để xe tại chung cư Eden Thuận An vào ngày 30-12

Dự án khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An có tổng diện tích gần 4.000 m2, gồm 2 block với 528 căn hộ. Theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán đã ký kết với Công ty TNHH Kim Đại Dương, thời gian hoàn thiện dự án bàn giao căn hộ là quý II/2021. Thế nhưng theo bà Huỳnh Giao (một khách hàng mua căn hộ), đến tháng 9-2022, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao căn hộ khiến không ít khách hàng yêu cầu có phương án giải quyết cụ thể.

"Sau đó, chủ đầu tư đã tổ chức cuộc họp, thông báo họ đang gặp khó khăn, mong muốn cư dân đóng thêm 25% (lúc này khách hàng đã đóng tiền 70%) để hoàn thiện dự án. Vì tâm lý nôn nóng có nhà để ở nên có khoảng 150 người đồng ý đóng và chủ đầu tư cam kết tháng 12-2022 sẽ bàn giao nhà. Cuối cùng, chủ đầu tư thất hứa.

Đầu năm 2023, chủ đầu tư và khách hàng tiếp tục đối thoại. Tại cuộc đối thoại, khách hàng yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện dự án, nếu không phải để khách hàng vào ở. Chủ đầu tư đã đồng ý dù dự án chưa hoàn thiện" - bà Giao cho biết.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định theo quy định, dự án phải được các cơ quan chức năng kiểm tra đủ điều kiện thì người dân mới được vào ở. Việc chủ đầu tư dự án Eden - Thuận An cho người dân vào ở khi dự án chưa hoàn thành là sai.