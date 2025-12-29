HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người đàn ông 71 tuổi bị bắt vì cướp giật vé số

T.Trực

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm cướp giật vé số của một người bán dạo giữa ban ngày.

Ngày 29-12, Công an phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, bắt giữ nghi phạm cướp giật vé số xảy ra trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Hình ảnh ông C. cướp giật xấp vé số

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 phút sáng 28-12, tại khu vực đường Phan Đình Phùng, ông N.B.T. (66 tuổi, trú phường Kon Tum) đang bán vé số dạo thì bị một người đàn ông tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ giật xấp vé số khoảng 30 tờ rồi phóng xe máy bỏ chạy.

Hành vi cướp giật vé số được camera an ninh nhà dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội ngay sau đó, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây xôn xao dư luận.

Tiếp nhận thông tin phản ánh cùng các hình ảnh, clip trên mạng xã hội, Công an phường Kon Tum phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng vào cuộc xác minh.

- Ảnh 2.

Ông Đ.V.C. bị bắt sau khi cướp giật vé số của người bán dạo

Từ dữ liệu camera an ninh và việc rà soát hướng di chuyển của đối tượng sau khi gây án, lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng nghi phạm.

Quá trình xác minh, người nghi vấn gây ra vụ cướp vé số là Đ.V.C. (71 tuổi, trú phường Đăk Bla). Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm C. tại phường Đăk Bla, thu giữ tang vật là xấp vé số bị cướp giật.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông C. đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đã được chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng cướp giật vé số của người phụ nữ tại đoạn đường vắng

Bắt giữ đối tượng cướp giật vé số của người phụ nữ tại đoạn đường vắng

(NLĐO) - Sau khi ra tay cướp giật vé số của một phụ nữ, các đối tượng bán lại cho đại lý rồi mua ma túy về sử dụng

Chân dung đối tượng cướp giật vé số của người đàn ông 60 tuổi ở Đồng Nai

(NLĐO)-Giả vờ hỏi mua, Hùng cướp giật xấp vé số của người già rồi dùng dao đe dọa khi bị truy đuổi.

Đôi nam nữ cướp giật vé số, điện thoại của cụ bà bên đường

(NLĐO) – Cặp nam nữ khai nhận thực hiện nhiều vụ cướp giật tại Đà Nẵng, trong đó có vụ giật vé số, điện thoại của một cụ bà trên đường Điện Biên Phủ.

mạng xã hội tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ đối tượng lực lượng chức năng cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin công an tỉnh phòng cảnh sát công an phường Phan Đình Phùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo