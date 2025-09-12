HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người đàn ông bị cướp 3 tỉ đồng tiền ảo USDT khi đang giao dịch ở Hưng Yên

Tr.Đức

(NLĐO)- 4 đối tượng dàn cảnh thực hiện vụ cướp giật 3 tỉ đồng tiền điện tử (USDT) của một người dân trú tại TP Đà Nẵng

Ngày tin từ Công an tỉnh Hưng Yên ngày 12-9 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên (PC02) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 4 đối tượng thực hiện vụ cướp 3 tỉ đồng tiền điện tử (USDT) của một người dân trú tại TP Đà Nẵng.

Bắt 4 đối tượng cướp giật tiền điện tử 3 tỉ đồng USDT tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Lực lượng Công an triển khai kế hoạch nhanh chóng bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh N.V.Đ. (SN 1992, trú tại TP Đà Nẵng) về việc bị một nhóm đối tượng lạ mặt dàn cảnh cướp giật số tiền 3 tỉ đồng thông qua việc mua bán tiền điện tử (đồng USDT có tỷ lệ giao dịch 1:1 với đồng Đô la Mỹ) vào sáng cùng ngày khi anh Đ. đang thực hiện giao dịch mua bán tại khu vực xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động liều lĩnh và chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được 4 đối tượng gây án. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này đã chia nhau bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành phố nhằm che giấu dấu vết.

Chiều 6-9, chỉ sau chưa đầy 48 giờ, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng tại các địa điểm ở Hưng Yên, Hà Nội và Hải Phòng.

Bắt 4 đối tượng cướp giật tiền điện tử 3 tỉ đồng USDT tại Hưng Yên - Ảnh 2.

4 đối tượng...

Bắt 4 đối tượng cướp giật tiền điện tử 3 tỉ đồng USDT tại Hưng Yên - Ảnh 3.

... cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Các đối tượng gồm Ngô Xuân Thảo (SN 1992, trú tại xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Xuân Tùng (SN 1987, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Mạnh Hoàn (SN 1990, trú tại TP Hồ Chí Minh); Bùi Đình D. (SN 2008, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên)

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1,8 tỉ đồng, 2 xe ô tô, 5 điện thoại di động; đồng thời, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng của các đối tượng với số tiền 1,19 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng trên về tội "Cướp giật tài sản".

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

Nhóm tội phạm lừa đảo tiền ảo PAYN quy mô hàng tỉ USD

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin (PAYN) quy mô hàng tỉ USD.

Dùng nhẫn kim cương mỹ ký, mô hình khóa siêu xe... để lừa đầu tư tiền ảo hơn 2.600 tỉ đồng

(NLĐO)- Nhóm tội phạm thường xuyên khoe có tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khóa siêu xe... trên thực tế toàn hàng mỹ ký và mô hình.

Ham lợi nhuận cao đầu tư tiền ảo, người phụ nữ bị lừa gần 8 tỉ đồng

(NLĐO)- Tham gia đầu tư tiền ảo qua website xspacezone.com để hưởng lợi nhuận cao, người phụ nữ 46 tuổi ở Hà Nội bị lừa đảo gần 8 tỉ đồng.

đồng tiền ảo dàn cảnh cướp tiền ảo 4 đối tượng đô la Mỹ
