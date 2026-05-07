Sức khỏe

Người đàn ông bị em họ cắn đứt môi

D.Thu

(NLĐO) - Mâu thuẫn gia đình khiến người đàn ông 45 tuổi bị em họ cắn đứt môi trên, phải nhập viện tạo hình môi và phục hồi chức năng.

Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, (cơ sở Linh Đàm) tiếp nhận bệnh nhân H.V.V. (45 tuổi, ở Bắc Ninh) trong tình trạng cấp cứu với vết thương hở lớn, khuyết gần toàn bộ phần mềm môi trên.

Người đàn ông bị em họ cắn đứt môi - Ảnh 1.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng bị cắn môi trên. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bệnh nhân, sau cuộc xô xát tại nhà, nam bệnh nhân này bị em họ tấn công và cắn đứt phần lớn môi trên. Do không tìm thấy phần môi bị đứt rời nên không thể nối vi phẫu.

Người nhà cho biết cách đây khoảng 10 năm, bệnh nhân này từng bị người họ hàng đâm thấu bụng, phải trải qua ca đại phẫu để giữ mạng sống.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, cho biết bệnh nhân nhập viện với tổn thương phức tạp, khuyết môi đỏ rộng khoảng 3 cm, kèm khuyết một phần môi trắng kích thước 3 x 1 cm.

"Vết thương do người cắn thuộc nhóm "vết thương bẩn", nguy cơ nhiễm trùng cao, tương tự vết thương do động vật cắn. Đáng nói là tổn thương không chỉ gây biến dạng khuôn mặt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khép miệng, phát âm và ăn nhai"- bác sĩ Tuấn nói.

Để tạo hình phần môi khuyết bị cắn đứt các bác sĩ đã lựa chọn kỹ thuật tạo hình bằng vạt Abbe - lấy mô từ môi đối diện để tái tạo phần môi bị mất, đồng thời phục hồi cơ vòng môi. Sau ca phẫu thuật, hình thể môi được tái lập tương đối cân đối, giúp cải thiện đáng kể chức năng cũng như tính thẩm mỹ của khuôn mặt.

Người đàn ông bị em họ cắn đứt môi - Ảnh 2.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân bị cắn đứt môi trên sau mâu thuẫn

Tuy nhiên, theo bác sĩ Tuấn, đây là phẫu thuật hai thì. Sau khi chuyển vạt, cuống vạt vẫn phải giữ nối với môi trong khoảng 2-3 tuần để hình thành tuần hoàn nuôi mới. Sau đó, bệnh nhân mới tiếp tục được cắt cuống và chỉnh sửa để môi hài hòa hơn. 

"Không chỉ đau đớn về thể xác, người bệnh còn phải đối diện với áp lực tâm lý kéo dài vì biến dạng khuôn mặt, khó giao tiếp và sinh hoạt bất tiện"- bác sĩ Tuấn nói.

Hiện bệnh nhân phải nuôi ăn qua ống thông, sau đó mới có thể ăn bằng thìa nhỏ hoặc bơm thức ăn qua kẽ răng. 

Nối phần tay bị đứt lìa cho nam thanh niên 31 tuổi ở Khánh Hoà

(NLĐO)- Bệnh nhân bị đứt lìa cổ tay trái trong lúc xảy ra ẩu đả. Ca phẫu thuật thành công một phần nhờ phần tay trái bị đứt lìa được bảo quản đúng cách.

Liên tiếp tin vui cho sản phụ song thai bị đứt lìa bàn tay

(NLĐO) - Sản phụ mang song thai phải nối tạm bàn tay ở cẳng chân đã hạ sinh 2 bé trai, sức khỏe ổn định.

Kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu ca bệnh bị máy cắt cỏ chém đứt lìa bàn chân

(NLĐO) - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã phẫu thuật, nối lại bàn chân cho người đàn ông bị máy cắt cỏ chém đứt lìa bàn chân.

