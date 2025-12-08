HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Liên tiếp tin vui cho sản phụ song thai bị đứt lìa bàn tay

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sản phụ mang song thai phải nối tạm bàn tay ở cẳng chân đã hạ sinh 2 bé trai, sức khỏe ổn định.

Ngày 8-12, đại diện Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết sản phụ mang song thai phải nối tạm bàn tay ở cẳng chân đã hạ sinh 2 bé, sức khỏe ổn định.

Sản phụ L.T.P. sinh mổ, với 2 bé trai chào đời khỏe mạnh, có cân nặng lần lượt là 2,3kg và 2,450kg.

img

Ê kíp Bệnh viện đa khoa Bình Dương thực hiện ca phẩu thuật lấy 2 bé trai ra thành công

Trước đó, bệnh viện này đã thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt hiếm gặp: "Nuôi tạm và tái nối bàn tay đứt lìa cho sản phụ mang song thai 34 tuần".

Cụ thể, vào tháng 9-2025, người bệnh Lê Ngọc P. nhập viện trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải do tai nạn lao động. Người bệnh đang mang song thai, sức khỏe mẹ và thai nhi đối diện nhiều nguy cơ.


img

Hai bé trai song sinh chào đời an toàn, khỏe mạnh

Để bảo tồn tối đa mô sống và tạo điều kiện cho ca phẫu thuật tái nối về sau, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định ghép nuôi tạm bàn tay vào cẳng chân phải, duy trì tưới máu liên tục gần hai tháng – một kỹ thuật vi phẫu phức tạp, hiếm gặp, đòi hỏi giám sát sát sao và phối hợp đa chuyên khoa.

Ngày 28-11-2025, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, phối hợp Khoa Phẫu thuật – Gây mê Hồi sức cùng đội ngũ Khoa Phụ sản và nhiều đơn vị liên quan đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 13 giờ nhằm tách bàn tay khỏi vị trí ghép nuôi tạm và nối trả lại đúng vị trí giải phẫu nguyên thủy.


Hệ thống mạch máu – gân cơ – thần kinh được tái lập với yêu cầu kỹ thuật vi phẫu cực kỳ tinh vi, đảm bảo lưu thông máu cho chi ghép, đồng thời theo dõi liên tục hoạt động thai nhi trong suốt quá trình mổ. Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, có vận động nhẹ và tiếp tục được phục hồi chức năng theo phác đồ.

UBND TPHCM đã trao bằng khen đột xuất cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc bệnh viện.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng đã gửi thư khen ê kíp thực hiện ca phẫu thuật. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá đây là thành công có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trình độ chuyên môn, sự phối hợp ăn ý giữa các bộ phận và trái tim của người thầy thuốc.

Tin liên quan

Ca ghép tay vào chân cho cô gái trẻ mang song thai: Đã thực hiện 1 ca tương tự trước đó

Ca ghép tay vào chân cho cô gái trẻ mang song thai: Đã thực hiện 1 ca tương tự trước đó

(NLĐO) - Ca phẫu thuật được xem là giải pháp đột phá, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Hành động đẹp của cô gái trẻ mang song thai ghép tay vào chân chờ ngày nối lại

(NLĐO) - Sau chia sẻ trên mạng xã hội, thai phụ này đã đón nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm

Tin vui với cô gái trẻ mang song thai bị tai nạn lao động phải ghép bàn tay vào chân

(NLĐO) - Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện người bệnh tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được; song thai ổn định với nhịp tim đều.

tai nạn lao động bệnh viện đa khoa Trần Lưu Quang bệnh viện đa khoa Bình Dương
