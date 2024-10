Chiều 2-10, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cho hay vừa tiếp nhận cấp cứu ông N.V.B (57 tuổi, ở Long An) bị tai nạn lao động do cưa sắt cắt tay.

Tai nạn khiến người đàn ông đứt cơ, gân, động mạch...

Ông B. nhập viện trong tình trạng tay có vết cắt chảy máu không cầm được, da xanh xao, đau đớn...



Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân không chỉ bị tổn thương cơ, động mạch mà còn bị gãy một mảnh xương ở cẳng tay (xương quay).



Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp nối lại các mạch máu, thần kinh bị tổn thương cũng như các nhóm gân cơ bị đứt... cứu bệnh nhân qua nguy kịch.

Theo BS.CK1 Nguyễn Tiến Lộc, Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, việc tái tạo dây thần kinh là một trong những thách thức lớn đối với các bác sĩ.

"Ngay cả khi dây thần kinh được nối lại thành công, việc phục hồi chức năng có thể không hoàn toàn như trước, giảm hoặc mất cảm giác ở cẳng tay và bàn tay hoặc mất một phần khả năng vận động của ngón tay" - BS Lộc thông tin.