Người đàn ông bị sét đánh tử vong

Ngày 23-4, UBND phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc một người dân địa phương bị sét đánh tử vong khi đang làm việc tại đầm nuôi thủy sản.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, vào sáng 23-4, trên địa bàn phường Quảng Yên (Quảng Ninh) và các khu vực lân cận xuất hiện mưa dông, gió lớn và sét. Vào thời điểm trên, ông Đ.Q.H. (SN 1973, trú khu phố Núi Thùa, phường Quảng Yên) đang làm việc tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản thuộc khu phố Động Linh (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh) thì bị sét đánh trúng.

Ngay sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Bệnh viện đã phối hợp với gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể để gia đình lo hậu sự.

Nhận được tin báo, đại diện UBND phường Quảng Yên, chính quyền địa phương đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời nắm bắt hoàn cảnh và thực hiện hỗ trợ theo quy định.