Ngày 29-9, Công an xã An Khánh (TP Hà Nội) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị tố cáo hành hung người phụ nữ trên địa bàn.



Người đàn ông bị tố cáo xông vào hành hung người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Theo trình báo của ông T. (SN 1973, trú thôn Đông Lao, xã An Khánh), vào tối 23-9, người hàng xóm là ông D. (SN 1969) đi đến cổng nhà ông và liên tục đập cửa, chửi bới. Khi ông T. và vợ là bà Th. bước ra sân thì người hàng xóm là ông D. phá cổng sắt, xông thẳng vào nhà hành hung bà Th..

Hiện, lực lượng chức năng Công an xã An Khánh đã thụ lý đơn tố giác, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.