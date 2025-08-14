Người đàn ông bị vợ nặng 100 kg đè chết ở Bồ Đào Nha

Theo Daily Mail, nạn nhân được giấu tên, 59 tuổi, được truyền thông địa phương mô tả là có vóc dáng nhỏ bé. Ông tử vong tại nhà riêng ở khu dân cư Campanha, ngoại ô Porto - Bồ Đào Nha.

Người phụ nữ hơn nạn nhân 1 tuổi, nặng hơn 100 kg. Bà được cho là loạng choạng khi ra khỏi giường để đến chỗ ông đang nằm trên sàn nhà bên cạnh.

Nhà ga ở Campanha, Porto - Bồ Đào Nha. Ảnh: Alamy

Những người hàng xóm nghe tiếng la hét của người phụ nữ sau khi bà đè lên bạn đời, đồng thời bị kẹt giữa giường và tường nhà nên họ vội chạy qua giúp đỡ vào sáng sớm 11-8 (giờ địa phương).

Họ cố gắng kéo bà dậy nhưng khi lính cứu hỏa và nhân viên y tế đến nơi, người đàn ông đã bất tỉnh và tim ngừng đập. Cuối cùng, nỗ lực cứu sống nạn nhân đã không thành công.

Cân nặng của người phụ nữ được cho là yếu tố chính khiến bà không thể đứng dậy sau khi bị mắc kẹt. Người phụ nữ được cư dân địa phương mô tả là "béo phì".

Tờ Correio da Manha của Bồ Đào Nha đưa tin phải cần tới 5 người đàn ông mới kéo được người phụ nữ ra.

Cảnh sát đã điều tra và kết luận đây là một vụ tai nạn.

"Rõ ràng đây là một cái chết rất bất thường nhưng không có hành vi phạm tội. Việc người phụ nữ vấp ngã khi ra khỏi giường và cố gắng tiến lại gần bạn đời của mình, người đang nằm trên sàn, đã dẫn đến sự cố" - một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay.

Theo báo cáo, cặp đôi kể trên đã chung sống với nhau như vợ chồng nhiều năm nhưng chưa kết hôn.