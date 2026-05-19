Người đàn ông đi lang thang ở Đồng Nai đã đoàn tụ với gia đình sau 14 năm mất liên lạc

Ngày 19-5, Công an xã Gia Kiệm, TP Đồng Nai đã hỗ trợ một người đàn ông đi lang thang trên địa bàn trở về đoàn tụ cùng gia đình sau 14 năm mất liên lạc.

Ông H. (áo đen) đã được đoàn tụ với gia đình sau 14 năm mất liên lạc

Trước đó, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã phát hiện một người đàn ông ngoài 50 tuổi có biểu hiện không minh mẫn, đi lang thang trên tuyến Quốc lộ 20. Qua xác minh ban đầu, người này không phải công dân cư trú tại địa phương.

Qua rà soát thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công an xác định người đàn ông là ông N.V.H. (55 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh).

Phối hợp xác minh với chính quyền địa phương nơi cư trú, Công an xã Gia Kiệm đã liên hệ được với gia đình ông H.

Phía gia đình ông H. đã từ Bắc Ninh vào trụ sở Công an xã Gia Kiệm để đón người thân trở về nhà. Trong giây phút đoàn tụ, người thân của ông H. xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an địa phương đã tận tình hỗ trợ gia đình tìm lại người thân sau 14 năm xa cách.

Qua vụ việc, công an xã cũng khuyến cáo các gia đình có người thân lớn tuổi, trí nhớ kém nên chuẩn bị thông tin liên lạc mang theo bên người để thuận tiện hỗ trợ trong trường hợp không may đi lạc.