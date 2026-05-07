HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông tìm lại gia đình sau 34 năm mất liên lạc

T.Trực

(NLĐO) - Sau 34 năm mất liên lạc, người đàn ông ở Quảng Ngãi đã tìm lại người thân nhờ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 7-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lực lượng Công an xã Đăk Tô vừa hỗ trợ một trường hợp công dân tìm lại người thân sau 34 năm mất liên lạc, thông qua việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Câu chuyện đoàn tụ đầy xúc động này là của anh Phan Chí Hoàn (34 tuổi, ở xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

- Ảnh 1.

Anh Phan Chí Hoàn (giữa) gặp lại người thân sau 34 năm mất liên lạc

Theo thông tin, anh Hoàn sinh ra tại xã Đăk Tô, nhưng từ khi còn rất nhỏ đã theo mẹ chuyển đến sinh sống tại xã Nghĩa Giang, cách nơi sinh ra gần 230 km. Kể từ đó, anh hoàn toàn mất liên lạc với gia đình bên nội tại quê gốc.

Suốt nhiều năm, anh Hoàn luôn canh cánh nỗi niềm về cội nguồn và mong muốn được tìm lại người thân ruột thịt. Song hành trình tìm kiếm của anh gặp vô vàn khó khăn do thông tin quá ít ỏi. Những gì anh biết chỉ là tên người cha đã qua đời là ông Phan Chí Long và một người anh trai tên Phan Chí Lộc. Không có địa chỉ cụ thể, không có thêm manh mối nào đáng kể, mọi nỗ lực tự tìm kiếm của anh trong thời gian dài đều rơi vào bế tắc.

- Ảnh 2.

Nhờ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, anh Hoàn gặp lại người thân của mình sau 34 năm

Đầu tháng 5-2026, anh Hoàn đã tìm đến Công an xã Đăk Tô để trình bày hoàn cảnh và nhờ hỗ trợ xác minh thông tin người thân.

Từ những dữ liệu ban đầu rất hạn chế, Công an xã Đăk Tô đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung khai thác tối đa tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quá trình tra cứu, Công an xã Đăk Tô đã xác định chính xác thông tin về thân nhân của anh Hoàn. Ngay sau đó, đơn vị đã chủ động kết nối, hỗ trợ để hai bên gia đình có thể gặp lại nhau sau 34 năm mất liên lạc.

Chia sẻ sau khi được hỗ trợ, anh Hoàn bày tỏ sự biết ơn với lực lượng Công an xã Đăk Tô. "Nếu không có sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, ước mơ đoàn tụ của gia đình tôi có lẽ vẫn còn dang dở", anh Hoàn nói.

Tin liên quan

Người cha 72 tuổi cảm ơn công an vì giúp tìm thấy con trai sau 10 tháng mất liên lạc

Người cha 72 tuổi cảm ơn công an vì giúp tìm thấy con trai sau 10 tháng mất liên lạc

(NLĐO) - Tìm thấy con trai sau 10 tháng mất liên lạc, người cha 72 tuổi xúc động chia sẻ đây là niềm vui lớn nhất của gia đình ông

Hiệu quả thấy rõ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(NLĐO) - Công an phường Tân Sơn Nhất mau chóng xác minh được người thân của bà cụ đi lạc nhờ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết nối cơ sở dữ liệu về đất đai và dân cư

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng việc kết nối cơ sở dữ liệu về đất đai và cơ sở dữ liệu về dân cư không chỉ tạo thuận lợi công tác quản lý mà còn tạo ra tiện ích cho người dân, doanh nghiệp

tỉnh Quảng Ngãi công an tỉnh Cơ sở dữ liệu công an xã cơ sở dữ liệu quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo