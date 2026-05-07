Người đàn ông tìm lại gia đình sau 34 năm mất liên lạc

Ngày 7-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lực lượng Công an xã Đăk Tô vừa hỗ trợ một trường hợp công dân tìm lại người thân sau 34 năm mất liên lạc, thông qua việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Câu chuyện đoàn tụ đầy xúc động này là của anh Phan Chí Hoàn (34 tuổi, ở xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Anh Phan Chí Hoàn (giữa) gặp lại người thân sau 34 năm mất liên lạc

Theo thông tin, anh Hoàn sinh ra tại xã Đăk Tô, nhưng từ khi còn rất nhỏ đã theo mẹ chuyển đến sinh sống tại xã Nghĩa Giang, cách nơi sinh ra gần 230 km. Kể từ đó, anh hoàn toàn mất liên lạc với gia đình bên nội tại quê gốc.

Suốt nhiều năm, anh Hoàn luôn canh cánh nỗi niềm về cội nguồn và mong muốn được tìm lại người thân ruột thịt. Song hành trình tìm kiếm của anh gặp vô vàn khó khăn do thông tin quá ít ỏi. Những gì anh biết chỉ là tên người cha đã qua đời là ông Phan Chí Long và một người anh trai tên Phan Chí Lộc. Không có địa chỉ cụ thể, không có thêm manh mối nào đáng kể, mọi nỗ lực tự tìm kiếm của anh trong thời gian dài đều rơi vào bế tắc.

Nhờ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, anh Hoàn gặp lại người thân của mình sau 34 năm

Đầu tháng 5-2026, anh Hoàn đã tìm đến Công an xã Đăk Tô để trình bày hoàn cảnh và nhờ hỗ trợ xác minh thông tin người thân.

Từ những dữ liệu ban đầu rất hạn chế, Công an xã Đăk Tô đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung khai thác tối đa tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quá trình tra cứu, Công an xã Đăk Tô đã xác định chính xác thông tin về thân nhân của anh Hoàn. Ngay sau đó, đơn vị đã chủ động kết nối, hỗ trợ để hai bên gia đình có thể gặp lại nhau sau 34 năm mất liên lạc.

Chia sẻ sau khi được hỗ trợ, anh Hoàn bày tỏ sự biết ơn với lực lượng Công an xã Đăk Tô. "Nếu không có sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, ước mơ đoàn tụ của gia đình tôi có lẽ vẫn còn dang dở", anh Hoàn nói.