Người đàn ông "nằm vạ" giữa đường khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

Tối 22-2, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiến hành xác minh, xử lý một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, không kiềm chế được hành động, liên tục chửi thề khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối cùng ngày, tại gần khu vực giao giữa đường Điện Biên Phủ với đường Phan Đình Phùng, thuộc TP Huế.

Người đàn ông "nằm vạ" giữa đường và bấm điện thoại khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Theo một số thông tin, người đàn ông này điều khiển xe mô tô hiệu Air blade màu đỏ di chuyển trên đường Điện Biên Phủ thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã có biểu hiện say xỉn, có những hành động mất lịch sự, mất an toàn giao thông như nằm giữa đường, dựng xe ngay giữa lòng đường… gây cản trở giao thông. Khi lực lượng công an khuyên giải, người đàn ông này liên tục chửi bới, có những lời lẽ "bất cần đời"… Hành động lạ của người đàn ông này đã gây sự chú ý của người đi đường nên nhiều người dừng lại quay phim, chụp ảnh.

Nhiều người hiếu kỳ trước hành động "nằm vạ" của người đàn ông say xỉn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Lực lượng cảnh sát cơ động, CSGT đã cưỡng chế, đưa người đàn ông nói trên về trụ sở công an để đảm bảo an toàn giao thông.