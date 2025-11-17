Người đàn ông nặng 150 kg vừa được cảnh sát ở TP HCM hỗ trợ

Lúc 7 giờ sáng 16-11, người nhà phát hiện ông C. (38 tuổi) bị tai biến tại tầng 3 căn nhà hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Do ông C. nặng khoảng 150 kg, bị liệt nửa người phải nên người nhà không thể đưa đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đưa người đàn ông xuống đất bằng cán.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 đã yêu cầu Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM hỗ trợ khẩn cấp.

Cảnh sát đã đến hiện trường triển khai phương án cứu hộ, đưa người đàn ông xuống đất bằng cáng cứu thương chuyên dụng, áp dụng kỹ thuật chuyển vị an toàn và cố định cột sống.

Ông C. được đưa xuống nơi an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp tục điều trị.