Băng rừng, vượt bão 45km đưa cháu nhỏ đi cấp cứu

Sáng 7-11, thông qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị Sô Thị Ngọ (SN 1994, ngụ thôn Tân Hải, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Tây Sơn vì đã băng rừng, vượt bão đưa con chị tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cháu Sô Thị Trúc X. được đưa đi cấp cứu kịp thời trong mưa bão

Trước đó, tối 6-11, khi cơn bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, ngoài trời mưa to, gió lớn thì con gái của chị Ngọ là cháu Sô Thị Trúc X. (SN 2022) bị đau bụng đột ngột, khóc ré lên.

Lo lắng cho sức khỏe của con, gia đình chị Ngọ đã nhờ người đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ai dám ra ngoài vì mưa bão, nguy hiểm.

Tiếp nhận thông tin, Thượng tá Chu Quốc Doanh, Trưởng Công an xã Tây Sơn, Thiếu tá Tống Quang Phương, Đại úy Phạm Đình Thân và Trung úy Phùng Xuân Hiên cấp tốc băng hơn 45km đường rừng, trong mưa bão đưa cháu X. đến Trung tâm y tế Sơn Hòa cấp cứu, điều trị an toàn.

"Lúc đó, đường đi hiểm trở, gió rất mạnh. Cây cối đổ đầy đường, các anh công an phải vừa đi vừa dọn đường. Có đoạn, cây đổ chắn ngang đường không đi được, các anh phải đi vòng đường khác. Khi tới bệnh viện, cây tiếp tục bị ngã đổ, các anh đã bồng cháu đi bộ vào phòng cấp cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Tây Sơn đã không quản nguy hiểm, nhiệt tình giúp đỡ gia đình trong bão dữ" - chị Sô Thị Ngọ xúc động viết.