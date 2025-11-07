Băng rừng, vượt bão 45km đưa cháu nhỏ đi cấp cứu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Băng rừng, vượt bão 45km đưa cháu nhỏ đi cấp cứu

Cao Nguyên

(NLĐO) – Lực lượng công an đã băng rừng, vượt bão số 13 Kalmaegi với quãng đường 45km đưa 1 cháu nhỏ đau bụng đột ngột tới bệnh viện cấp cứu an toàn.

Sáng 7-11, thông qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị Sô Thị Ngọ (SN 1994, ngụ thôn Tân Hải, xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk) đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Tây Sơn vì đã băng rừng, vượt bão đưa con chị tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

- Ảnh 1.

Cháu Sô Thị Trúc X. được đưa đi cấp cứu kịp thời trong mưa bão

Trước đó, tối 6-11, khi cơn bão số 13 Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, ngoài trời mưa to, gió lớn thì con gái của chị Ngọ là cháu Sô Thị Trúc X. (SN 2022) bị đau bụng đột ngột, khóc ré lên.

Lo lắng cho sức khỏe của con, gia đình chị Ngọ đã nhờ người đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ai dám ra ngoài vì mưa bão, nguy hiểm.

Tiếp nhận thông tin, Thượng tá Chu Quốc Doanh, Trưởng Công an xã Tây Sơn, Thiếu tá Tống Quang Phương, Đại úy Phạm Đình Thân và Trung úy Phùng Xuân Hiên cấp tốc băng hơn 45km đường rừng, trong mưa bão đưa cháu X. đến Trung tâm y tế Sơn Hòa cấp cứu, điều trị an toàn.

"Lúc đó, đường đi hiểm trở, gió rất mạnh. Cây cối đổ đầy đường, các anh công an phải vừa đi vừa dọn đường. Có đoạn, cây đổ chắn ngang đường không đi được, các anh phải đi vòng đường khác. Khi tới bệnh viện, cây tiếp tục bị ngã đổ, các anh đã bồng cháu đi bộ vào phòng cấp cứu. Tôi xin gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Tây Sơn đã không quản nguy hiểm, nhiệt tình giúp đỡ gia đình trong bão dữ" - chị Sô Thị Ngọ xúc động viết.

Tin liên quan

Bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết, hơn 2.600 nhà bị sập, hư hỏng và tốc mái

Bão số 13 Kalmaegi khiến 5 người chết, hơn 2.600 nhà bị sập, hư hỏng và tốc mái

(NLĐO) - Sáng ngày 7-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có thống kê tình hình thiệt hại do bão số 13 Kalmaegi.

Bão số 13 Kalmaegi càn quét Đắk Lắk: 2 người tử vong, hàng trăm nhà tốc mái

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi đã gây ra thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk với 4 người thương vong, hàng chục ngôi nhà sập hoàn toàn

Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chạy lũ sau bão số 13

(NLĐO) - Rạng sáng nay, nước lũ dâng lên rất nhanh, hàng ngàn hộ dân cùng với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng Đắk Lắk phải chạy lũ trong đêm.

tỉnh Đắk Lắk cấp cứu kịp thời băng rừng bão số 13 Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo