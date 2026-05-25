Sức khỏe

Người đàn ông nhập viện cấp cứu vì tiểu đêm kéo dài

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Nhiều bệnh nhân mang tâm lý e ngại hoặc cho rằng đây là bệnh tuổi già nhưng nếu ứ đọng nước tiểu lâu ngày, bệnh sẽ biến chứng nặng nề.

Ông T.V.D. (65 tuổi, ở TPHCM) mỗi đêm phải lục đục thức dậy 4-5 lần để đi tiểu. Ban ngày thì tiểu lắt nhắt, tiểu xong vẫn có cảm giác chưa hết. Tình trạng này kéo dài khiến ông mất ngủ, mệt mỏi. 

Đỉnh điểm là tuần trước, ông đau tức vùng bụng dưới dữ dội, buồn tiểu nhưng rặn mãi không ra, phải vào viện cấp cứu ngay trong đêm để đặt ống thông niệu đạo.

Giải thích về tình trạng của ông D, BS Lê Đặng Anh Vũ, Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình TPHCM, cho hay tuyến tiền liệt là một cơ quan nhỏ bao quanh đoạn đầu đường tiểu ở nam giới. Khi tuổi tác lớn dần, tuyến này có xu hướng tăng sinh kích thước, được gọi là phì đại tuyến tiền liệt. Khối u xơ lớn lên sẽ bóp nghẹt niệu đạo và kích thích bàng quang.

Tiểu lắt nhắt rồi bí tiểu, một người đàn ông phải cấp cứu - Ảnh 1.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện An Bình phẫu thuật cho bệnh nhân T.V.D

"Nhiều bệnh nhân mang tâm lý e ngại hoặc cho rằng đây là bệnh tuổi già nên cam chịu. Tuy nhiên, nếu ứ đọng nước tiểu lâu ngày, bệnh sẽ tiến triển thành các biến chứng nặng nề như: Bí tiểu cấp tính, nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn, sỏi bàng quang và nguy hiểm nhất là suy giảm chức năng thận" - BS Vũ nhấn mạnh.

Theo BS Vũ, các phương pháp điều trị đang được áp dụng hiện nay, ở giai đoạn đầu, khi triệu chứng chưa quá nghiêm trọng và chưa có biến chứng, bệnh nhân sẽ được ưu tiên điều trị bằng thuốc. 

Các loại thuốc này có tác dụng làm giãn cơ trơn ở cổ bàng quang và tuyến tiền liệt hoặc ức chế sự phát triển để thu nhỏ tuyến tiền liệt bị phì đại, giúp dòng nước tiểu lưu thông dễ dàng hơn.

Khi việc uống thuốc không còn mang lại hiệu quả, tuyến tiền liệt phì đại quá lớn hoặc người bệnh đã gặp phải các biến chứng (như bí tiểu cấp, sỏi bàng quang, suy thận...) thì can thiệp ngoại khoa là chỉ định bắt buộc.

Phương pháp cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt qua ngã niệu đạo là phẫu thuật ít xâm lấn, hoàn toàn không có vết mổ ngoài da. BS sẽ đưa dụng cụ nội soi qua đường tiểu tự nhiên để cắt nhỏ và hút bỏ phần tuyến phì đại. Bệnh nhân ít đau, cầm máu tốt, thời gian nằm viện ngắn và phục hồi sinh hoạt rất nhanh chóng, dòng tiểu mạnh hơn, không còn phải rặn hay đi tiểu lắt nhắt như trước.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới đừng để những rắc rối về đường tiểu làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Khi có các dấu hiệu bất thường, nam giới nên gạt bỏ sự e ngại, chủ động đến các cơ sở y tế chuyên khoa ngoại tiết niệu để được thăm khám kịp thời.


phẫu thuật tuyến tiền liệt tiểu đêm tiểu lắt nhắt
