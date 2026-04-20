Bệnh viện Bình Dân tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người

Hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TPHCM, nhằm phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và nâng cao nhận thức về ung thư tuyến tiền liệt, Bệnh viện Bình Dân phối hợp với Tổ chức Project Vietnam Foundation (PVNF) triển khai tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người.

Chương trình dành cho nam giới từ 50 tuổi và nam giới từ 40 tuổi có cha, anh em trai mắc ung thư tuyến tiền liệt. Người tham gia được miễn phí hoàn toàn: Khám và tư vấn chuyên sâu cùng bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu ("chỉ số vàng" trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt) và siêu âm bụng tổng quát (khảo sát tuyến tiền liệt).

Chương trình thực hiện từ ngày 20-4 đến khi nhận đủ 1.000 người. Địa điểm: Bệnh viện Bình Dân (371 Đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM).

Cách thức đăng ký: Gọi điện thoại đến tổng đài Bệnh viện Bình Dân (028) 3839 4747 hoặc nhắn tin qua Zalo OA Bệnh viện Bình Dân. Khung giờ tiếp nhận: Từ 7 giờ đến 16 giờ các ngày trong tuần.

Người dân có thể đăng ký tầm soát ung thư miễn phí qua Zalo của Bệnh viện Bình Dân

Theo dữ liệu từ Globocan 2022, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới trên toàn cầu với hơn 1,47 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, căn bệnh này đứng thứ 4 trong số các loại ung thư thường gặp ở phái mạnh. Đáng lo ngại hơn, dù tỉ lệ mắc chuẩn hóa theo độ tuổi tại Việt Nam thấp hơn so với các nước Âu Mỹ nhưng tỉ lệ tử vong lại cao đáng báo động. Nguyên nhân chính là do tâm lý chủ quan, khiến đa số người bệnh chỉ đi khám và được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn, làm hạn chế hiệu quả điều trị.



