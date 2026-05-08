Người đàn ông nhập viện sau khi sử dụng đồ chơi tình dục “Trứng Rồng”

Ngày 8-5, BSCKII Trần Văn Hiệp, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công một trường hợp dị vật mắc kẹt trong hậu môn - trực tràng liên quan đồ chơi tình dục có tên "Trứng Rồng" (Dragon Egg Plug).

Trước đó, một người đàn ông 31 tuổi, ngụ TPHCM, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dưới, không thể tự lấy dị vật ra ngoài. Theo lời kể, anh ta sử dụng đồ chơi tình dục "Trứng Rồng" qua đường hậu môn nhưng do đưa vào quá sâu nên bị mắc kẹt.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt vùng bụng, bác sĩ ghi nhận một dị vật cản quang hình trụ kích thước khoảng 5,5 x 5,5 x 13,5 cm nằm sâu trong trực tràng cao và đại tràng sigma.

Sau khi gắp dị vật 1 ngày, bệnh nhân ổn định và được xuất viện

Đánh giá dị vật có kích thước lớn và ở vị trí sâu, ê-kíp quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Bệnh nhân được gây mê nội khí quản kết hợp thuốc giãn cơ nhằm làm mềm cơ vòng hậu môn, tạo điều kiện lấy dị vật qua đường hậu môn mà không cần mổ bụng. Sau một ngày theo dõi, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Theo BS Hiệp, mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 4-5 trường hợp dị vật mắc kẹt trong hậu môn - trực tràng. Ngoài đồ chơi tình dục, các dị vật từng ghi nhận gồm dưa leo, chai thủy tinh, bóng đèn tròn, ống sơn, trứng vịt…

Đáng chú ý, y văn thế giới từng ghi nhận nhiều ca nghiêm trọng, trong đó có trường hợp bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì mắc kẹt một quả đạn pháo còn nguyên vẹn trong trực tràng.

BS Hiệp cảnh báo dị vật hậu môn - trực tràng có thể gây thủng ruột, xuất huyết, tắc ruột, nhiễm trùng nặng, viêm phúc mạc, thậm chí đe dọa tính mạng nếu chậm xử trí.

Tùy vị trí và kích thước dị vật, bác sĩ có thể lấy bằng tay hoặc dụng cụ tại khoa cấp cứu, nội soi qua đường hậu môn hoặc can thiệp phẫu thuật.

BS Hiệp cho biết nếu dị vật lớn, nằm sâu hoặc các phương pháp ít xâm lấn thất bại, bệnh nhân có thể phải mổ bụng. Trường hợp đến viện muộn khi đã xảy ra biến chứng thủng ruột, viêm phúc mạc hay tắc ruột thì cuộc mổ sẽ phức tạp hơn, nguy cơ tử vong cũng tăng cao.

Các bác sĩ khuyến cáo không nên quan hệ tình dục hoặc thủ dâm qua đường hậu môn do tiềm ẩn nhiều nguy cơ tổn thương và lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Trong trường hợp sử dụng đồ chơi tình dục, cần lựa chọn dụng cụ an toàn, đầu tù, được vệ sinh sạch sẽ; thao tác nhẹ nhàng do niêm mạc trực tràng rất mỏng và dễ tổn thương. Không tự ý gắn thêm vật sắc nhọn vào dụng cụ, đồng thời nên sử dụng chất bôi trơn và bao cao su để hạn chế chấn thương và nguy cơ lây nhiễm. Đặc biệt lưu ý, khi xảy ra sự cố mắc kẹt dị vật trong hậu môn, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để xử trí. Việc tự lấy dị vật tại nhà có thể làm tổn thương nặng hơn, tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.



