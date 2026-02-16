HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thuê người yêu qua mạng đi chơi Valentine, chàng trai sợ mắc bệnh tình dục

Hải Yến

(NLĐO) - Sau Valentine, chàng trai đến khám trong trạng thái lo âu kéo dài, liên tục tự kiểm tra cơ thể vì sợ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Ngày 16-2, TS-BSCKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health cho biết trung tâm vừa tiếp nhận nam bệnh nhân (24 tuổi) đến khám trong trạng thái lo âu kéo dài như mất ngủ, khó tập trung, liên tục tự kiểm tra cơ thể và tìm kiếm thông tin bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) trên mạng. 

Thuê người yêu qua mạng đi chơi Valentine chàng trai khủng hoảng tâm lý vì sợ mắc bệnh tình dục - Ảnh 1.

TS-BSCKII Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health tư vấn cho bệnh nhân

Khai thác bệnh sử trước đó, bệnh nhân thuê người yêu qua mạng đi chơi; trong buổi hẹn có tiếp xúc thân mật và anh không kiểm soát tốt biện pháp bảo vệ.

Thăm khám bác sĩ ghi nhận bệnh nhân không sốt, không tiết dịch niệu đạo; đôi lúc tiểu hơi rát nhưng không liên tục. Tuy nhiên, anh cho biết đôi lúc tiểu hơi rát nhưng không liên tục nên rất lo sợ. Chính sự "nửa có nửa không" này khiến bệnh nhân càng hoang mang.

Sau khi đánh giá thời điểm có nguy cơ, giải thích về "cửa sổ xét nghiệm" và chỉ định các xét nghiệm. Kết quả gồm công thức máu, tổng phân tích nước tiểu và xét nghiệm STIs đều âm tính. Tuy nhiên, âm tính không đồng nghĩa tuyệt đối an toàn nếu xét nghiệm được thực hiện quá sớm. Mỗi tác nhân có thời gian ủ bệnh và khoảng cửa sổ khác nhau. 

Vì vậy, thay vì xét nghiệm dồn dập, bệnh nhân được hẹn tái kiểm tra đúng mốc thời gian khi cần, đồng thời hướng dẫn cách giảm vòng xoáy lo âu: hạn chế tự tra cứu triệu chứng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và theo dõi các dấu hiệu rõ ràng như tiết dịch bất thường, đau tăng, sốt, nổi ban hay tổn thương da, niêm mạc để tái khám kịp thời.

BS Duy khuyến cáo không tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chẩn đoán xác định. Việc uống thuốc "cho yên tâm" không chỉ che lấp triệu chứng mà còn góp phần làm gia tăng kháng thuốc. Nếu lo âu kéo dài, ảnh hưởng công việc và sinh hoạt, có thể cân nhắc tư vấn tâm lý ngắn hạn để chấm dứt vòng lặp "lo – soi – càng lo".

Trong bối cảnh hẹn hò trực tuyến phổ biến, người trẻ cần chuyển từ "ứng biến" sang "chuẩn bị". An toàn cá nhân nên đặt lên hàng đầu như gặp ở nơi công cộng, chủ động phương tiện di chuyển, không chia sẻ thông tin nhạy cảm, không để bị ép uống rượu bia và sẵn sàng rời đi khi thấy không thoải mái. 

Về sức khỏe tình dục, tôn trọng đồng thuận, giữ ranh giới, chủ động dự phòng và xét nghiệm là hành vi trách nhiệm, không phải điều đáng xấu hổ. Tiêm chủng các bệnh có vắc xin như HPV, viêm gan B theo tư vấn y tế cũng là lớp bảo vệ quan trọng.

Một cuộc hẹn có thể khép lại sau vài giờ, nhưng hệ lụy tâm lý và sức khỏe có thể kéo dài nếu thiếu chuẩn bị. Khi đã có nguy cơ và đang lo lắng, lựa chọn ít rủi ro nhất vẫn là đi khám, xét nghiệm đúng thời điểm và làm theo hướng dẫn chuyên môn. 

An toàn không phải là may rủi, mà là quyết định có trách nhiệm với chính mình.

